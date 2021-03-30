ВТБ и «Ростелеком» создали сформированный искусственным интеллектом денежный индекс технологий Специалисты ВТБ и «Ростелекома» с помощью искусственного интеллекта создали индекс, который отражает доходность и перспективность технологий. Этот индекс формируется на основе анализа и сопоставления Big Data массивов технологических новостей, патентов и биржевой информации

Для формирования индекса:

на основании анализа совместных упоминаний технологий и компаний в массивах данных формируются технологические кластеры компаний;

на основании открытой информации о публичных компаниях для каждого кластера формируются инвестиционные тренды

на основе наличия взаимосвязей между отдельными технологиями и кластерами компаний проводится разделение трендов до уровня отдельных технологий;

«Новый подход позволяет автоматически группировать компании по технологическим профилям на основе неструктурированных текстовых данных, а затем сопоставлять эти технологические группы с публичной, в том числе биржевой информацией. Итоговый денежный индекс позволяет с применением Big Data и искусственного интеллекта оценить, в какие технологии в настоящий момент направлены инвестиционные потоки на финансовых рынках. Этот показатель помогает определить для каждой технологической группы компаний необходимый для сохранения конкурентной позиции периметр компетенций», - заявил руководитель управления перспективных алгоритмов машинного обучения ВТБ Денис Суржко.

Кластеризация компаний по технологическим профилям также позволяет оценить потенциальную инвестиционную привлекательность непубличных компаний.

«Задачи, связанные с поиском и приоритизацией технологий стоят перед всеми крупными компаниями, особенно остро это чувствуется в телеком, банковском, нефтяномсекторахи ритейле. Отделить "хайповые" технологии от тех, которые действительно способныпринестикомпанииэкономический эффект - сложная задача. В нашей платформе TeqViserзаложен ряд механизмов, которые позволяют это делать. Проведеннаяработа позволила нам расширить перечень финансовых метрик оценки технологии. До этого мы использовали информацию об инвестиции в стартапы и анализировали объем рынка по каждой технологии, сейчас у нас появилась возможность анализироватьбиржевую информацию. В совокупности - этопозволяет снижать степень неопределенности для инвесторов при выборетехнологий для инвестирования», - заместитель директора Центра стратегических инновацийРостелекома Павел Красовский.

Разработанная технология станет важной частью продуктаTeqViser (teqviser.ru), разработанного для задачстратегического планирования и инновационного развитияв области высоких технологий.

Данный продукт является одним из примеров применения Data Fusion - формата работы сBig Dataи технологиями искусственного интеллекта, при котором для анализа используются объединенные данные из нескольких источников. Этот подход дает отдельным компаниям возможность получить доступ к накопленным ранее знаниям и опыту всего рынка. Синергетический эффект от применения Data Fusion позволяет не просто решать локальные задачи по росту эффективности отдельных процессов, а выводить бизнес на новый уровень.

30-31 марта состоится первая ежегодная международная конференция Data Fusion. В ходе мероприятия представители бизнеса, власти, специалистыData Scienceобсудят возможности, вопросы и потенциал применения принципиально нового подхода к работе с большими данными и технологиями искусственного интеллекта – DataFusion. Конференция пройдет в онлайн-формате. Организаторы мероприятия – Фонд «Сколково» и Группа ВТБ.