Мэр Липецка получила предупреждение за неполную декларацию о доходах

Горсовет Липецка вынес предупреждение мэру города Евгении Уваркиной за неполные сведения в декларации о доходах за 2019 год. Как сообщили в совете, нарушения были допущены по неосторожности и являются несущественными.

Как показала проверка управления по противодействию коррупции региональной администрации, в декларации госпожа Уваркина не указала два счета своих дочерей на суммы 58,71 руб. и 2,93 руб., а также ошибочно разделила на части доход по основному месту работы в справке НДФЛ. Помимо этого в сведениях об имуществе ее супруга не была указана принадлежащая ему доля в 1/3 квартиры матери площадью 49,2 кв. м. Выступая на комитете, Евгения Уваркина сказала, что не знала об этой недвижимости, а ее супруг о ней забыл. «Я не снимаю с себя ответственности за то, что нарушения были допущены. На ошибках учатся. Эта ситуация меня тоже научила быть максимально внимательной»,— сказала глава города.

Проверка управления проводилась после вынесения представления облпрокуратуры, выявившей неполноту сведений о доходах сотрудников мэрии. Telegram-канал «Чернозем» тогда писал, что мэр не указала в декларации 2 млн руб. Представитель прокуратуры в разговоре с “Ъ” назвал нарушения некритичными, а данные СМИ «достаточно приукрашенными», добавив, впрочем, что неуказанные сведения «примерно такого порядка».

В 2019 году Евгения Уваркина показала доход в 53,8 млн руб. Работа на посту мэра принесла ей лишь 1,4 млн руб. Мэр Липецка владеет жилым домом площадью 678,2 кв. м и земельным участком (851 кв. м), а также квартирой (81,1 кв. м). Супруг Евгении Уваркиной официально заработал в 2019 году 29,9 млн руб., у него нет собственной недвижимости. Напомним, госпожа Уваркина была назначена и. о. мэра Липецка 1 апреля 2019 года. До перехода в горадминистрацию она являлась председателем правления сельскохозяйственной группы компаний «Трио». После назначения на пост мэра госпожа Уваркина сообщила о том, что передала свою долю холдинга в доверительное управление родственникам.

Подробнее о нарушении Евгении Уваркиной читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Мэр потеряла миллионы».

Сергей Толмачев, Воронеж