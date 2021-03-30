ByteDance на вторичном рынке оценивается в $250 млрд

Китайская компания ByteDance, владеющая популярным приложением TikTok, на вторичном рынке ценных бумаг оценивается в $250 млрд, передает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, оценочная стоимость ByteDance растет на волне укрепления уверенности инвесторов в перспективах компании и в ожидании проведения первичного размещения акций. При этом всего месяц назад оценка компании, исходя из информации о частных сделках с акциями ByteDance, составляла около $200 млрд.

Как отмечает Bloomberg, при нынешней оценке в $250 млрд ByteDance оказывается дороже таких компаний, как ExxonMobil или Coca-Cola. За последний год продажи ByteDance выросли вдвое и достигли $35 млрд. В ноябре прошлого года компания рассматривала вариант размещения в Гонконге акций отдельных подразделений, включая Douyin, аналога TikTok для внутреннего рынка Китая. Однако теперь, как сообщают источники агентства, рассматривается вариант скорее первичного размещения всей компании целиком.

Алена Миклашевская