PayPal начнет принимать оплату криптовалютой в онлайн-магазинах

Платежный оператор PayPal разрешит покупателям в США использовать криптовалюту при оплате в онлайн-магазинах по всему миру. В компании уверены, что это может значительно увеличить использование цифровой валюты. Официально о запуске сервиса планируется объявить позднее сегодня, 30 марта, сообщает Reuters.

«Это первый раз, когда вы можете беспрепятственно использовать криптовалюту так же, как кредитную или дебетовую карту в своем кошельке PayPal»,— сказал генеральный директор компании Дэн Шульман.

По заявлению компании, клиенты, которые хранят биткойн, эфир и лайткойн в цифровых кошельках PayPal, теперь смогут конвертировать их в традиционную валюту при оплате покупок. Для каждой оплаты можно использовать только один тип валюты. Сервис будет доступен в 29 млн торговых точек в ближайшие месяцы. PayPal не будет взимать комиссию за транзакцию при оформлении заказа.

В октябре 2020 года PayPal сообщил о запуске сервиса операций с криптовалютой. Пользователям предложили покупать, хранить и продавать криптовалюту с помощью цифровых кошельков PayPal. В феврале 2021 года цена самой известной цифровой валюты — биткойна — впервые в истории преодолела отметку в $50 тыс.

Подробнее о курсе биткойна — в материале “Ъ” «Биткойн пошел на второй круг».