Посольство России заявило о последствиях для Австралии из-за введения санкций

Антироссийские санкции со стороны Австралии — недружественный шаг, который не останется без последствий, заявил пресс-атташе посольства России в Австралии Илья Рощенков. Ранее Австралия расширила санкции в отношении России из-за строительства и обслуживания Крымского моста.

«Расцениваем это как недружественный шаг, который, разумеется, не останется без последствий»,— сказал господин Рощенков «Интерфаксу».

Глава МИД Австралии Мэрис Пейн сообщила, что санкции согласованы с Канадой и соответствуют санкциям, введенным ЕС и Великобританией. В санкционный список включили четырех юридических лиц и одного гражданина России. Всего в него входят 168 физических лиц и 52 организации.