Австралия расширила санкции против компаний и лиц из России

Австралия внесла четыре юридических лица и одного гражданина России в санкционные списки в связи со строительством и обслуживанием железнодорожной части Крымского моста, сообщил МИД страны. Накануне ограничительные меры в отношении ответственных за работу Крымского моста ввела Канада. Новые меры со стороны Австралии согласованы с Канадой и соответствуют санкциям, введенным ЕС и Великобританией, объявила глава австралийского МИДа Мэрис Пейн.

«Мост через Керчь — это попытка консолидировать контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом. Своими действиями эти лица причастны к попыткам легитимизировать незаконную аннексию Крыма и Севастополя и к поддержке сепаратистской активности на востоке Украины»,— сказала госпожа Пейн.

Список антироссийских санкций Австралии в связи с присоединением Крыма включает 168 физических лиц и 52 организации. Из нормативного акта неясно, какие именно лица были добавлены в список.

Санкции со стороны Австралии предусматривают запрет экспорта товаров из сфер транспорта, телекоммуникаций, энергетики и добычи полезных ископаемых, а также запрет импорта, приобретения и перевозки товаров из Крыма и Севастополя. Активы лиц, в отношении которых были введены санкции, замораживаются, а для физических лиц вводится запрет на въезд в Австралию.

Строительство автомобильной части Крымского моста завершилось в мае 2018 года. В декабре 2019 года по нему было запущено железнодорожное движение. В конце 2020 года «Гранд Сервис Экспресс», оператор пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом, сообщил, что перевозки на этом направлении превысили 1 млн пассажиров.

О пассажиропотоке — в материале “Ъ” «Крым подъезжает к двум миллионам».