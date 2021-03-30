Бывший начальник управления минсельхоза Кубани осужден за получение взяток

Ленинский районный суд Краснодара признал бывшего начальника управления развития малых форм хозяйствования краевого минсельхоза виновным в получении взятки и двух покушениях на взяточничество в особо крупном размере, сообщили “Ъ-Юг” в краснодарском краевом суде. По данным сайта районного суда, подсудимым по делу был Александр Пиунов, ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, уголовное дело в отношении Александра Пиунова и заместителя министра сельского хозяйства края Кима Тертицы было возбуждено в апреле 2019 года. Дело находилось в производстве следственного управления СКР по региону. По версии следствия, чиновники, которые руководили конкурсной комиссией по выделению грантов, получали «откаты» за выделение сельскохозяйственным кооперативам средств государственной поддержки. Следствие полагает, что руководители кооперативов «Ивановская артель», «Натурпродукт» и «Артель» передавали чиновникам средства в сумме от 500 тыс. до 4 млн руб. за одобрение заявок. Сумма господдержки составляла от 30 до 49 млн руб. Александр Пиунов признал свою вину и сотрудничал со следствием, Ким Третица не признает себя виновным.

Анна Перова, Краснодар