На Кубани зафиксировано 109 новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба по коронавирусной инфекции региона, на территории Краснодарского края по состоянию на утро 30 марта, зарегистрировано 109 новых пациентов с подтвержденным COVID-19. Среди них - 43 мужчин и 66 женщин, в том числе трое детей.

Максимальное количество заболевших – в Краснодаре, 38 новых случаев, в Сочи – 29, в Анапе – 14. По пятеро заразившихся в Геленджике, Белоглинском и Динском районах, по двое - в Кущевском, Кореновском, Тихорецком районах. Меньше всего, по одному пациенту – в Ейском, Гулькевичевском, Туапсинском, Ленинградском, Курганинском, Усть-Лабинском и Новопокровском районах.

Сообщается, что 75 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое – на ЭКМО, 1146 жителей с ковидом остаются в стационарах, 1672 лечатся на дому. За последние сутки выписано по выздоровлению 128 человек. Умерли за сутки 11 человек с подтвержденным коронавирусом, с начала - 2310 человек.

Ольга Логинова