Не бегом, так катаньем

Очередной зимний спортивный сезон, фактически завершившийся в минувший уикенд чемпионатом мира по фигурному катанию, стал поводом думать, что через год, на Олимпиаде в Пекине российская сборная сможет совершить что-то вроде прорыва. Ее представители добились успехов во многих видах спорта из олимпийской программы, в некоторых, в том числе тех, что прежде не входили в список отечественных козырей,— успехов очень больших.

Зачет надежды

В начале февраля, за год до открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, компания Gracenote опубликовала свою фирменную «виртуальную медальную таблицу». Она составляется на основе анализа статистических данных за несколько предшествующих публикации лет и представляет собой прогноз насчет количества наград, которые завоюют различные сборные на будущей Олимпиаде. Сборная России (в Пекине она из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступит формально в нейтральном статусе) оказалась в этой классификации на втором месте вслед за норвежцами по общему числу призовых мест — 34. По числу высших наград Gracenote поставил ее лишь на шестую позицию. В этой таблице у российской команды шесть золотых наград, а впереди вместе с норвежцами немцы, американцы, швейцарцы и голландцы.

Авторы исследования справедливо заметили, что в любом случае это прорыв по сравнению с предыдущей зимней Олимпиадой. В Пхёнчхане в 2018 году сборная России, которая также выступала под нейтральным флагом, но еще и из-за отсева в связи с предыдущим санкционным пакетом в прилично урезанном составе, добыла вдвое меньше наград и всего-то два золота — хоккейное и фигуристки Алины Загитовой. На самом деле, кажется, Gracenote все-таки серьезно недооценила ее актуальный потенциал — по вполне понятной причине. На момент выхода таблицы еще не состоялось большинство топовых соревнований сезона из категории тех, что можно рассматривать как генеральный предолимпийский прогон. Теперь практически все они позади (в зимнем календаре из чемпионатов мира остались лишь командный у фигуристов, три — мужской, женский и в миксте — у керлингистов, а также хоккейный, стартующий аж в конце мая). А итоги состоявшихся в феврале—марте мировых первенств фактически кричат о том, что российский прорыв в Пекине будет куда громче, и за ориентир надо брать, может быть, цифры сочинской Олимпиады 2014 года. Ну, те, которые были до лавины допинговых скандалов. А это чертова дюжина высших наград (см. справку).

Российские победители и призеры чемпионатов мира 2021 года в зимних олимпийских дисциплинах Пьедестал Вид спорта Дисциплина Место Спортсмен Биатлон Мужчины, эстафета 4х7,5 км 3 Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов Коньки Женщины, 500 м 1 Ангелина Голикова Коньки Мужчины, 500 м 2 Павел Кулижников Коньки Мужчины, 1000 м 2 Павел Кулижников Коньки Женщины, 5000 м 2 Наталья Воронина Коньки Мужчины, 5000 м 3 Сергей Трофимов Коньки Мужчины, 10000 м 3 Александр Румянцев Коньки Мужчины, командная гонка 3 Данила Семериков, Руслан Захаров, Сергей Трофимов Коньки Женщины, 500 м 3 Ольга Фаткулина Коньки Женщины, 1000 м 3 Елизавета Голубева Коньки Женщины, 1500 м 3 Евгения Лаленкова Коньки Женщины, командная гонка 3 Евгения Лаленкова, Елизавета Голубева, Наталья Воронина Лыжи Мужчины, скиатлон 30 км 1 Александр Большунов Лыжи Мужчины, масс-старт 50 км 2 Александр Большунов Лыжи Мужчины, эстафета 4х10 км 2 Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов Лыжи Женщины, эстафета 4х5 км 2 Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева Лыжи Мужчины, командный спринт 3 Александр Большунов, Глеб Ретивых Сани Мужчины 1 Роман Репилов Скелетон Мужчины 2 Александр Третьяков Скелетон Женщины 3 Елена Никитина Сноуборд Мужчины, параллельный гигантский слалом 1 Дмитрий Логинов Сноуборд Женщины, параллельный гигантский слалом 2 София Надыршина Сноуборд Мужчины, параллельный гигантский слалом 3 Андрей Соболев Фигурное катание Пары 1 Анастасия Мишина/Александр Галлямов Фигурное катание Пары 3 Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Фигурное катание Женщины 1 Анна Щербакова Фигурное катание Женщины 2 Елизавета Туктамышева Фигурное катание Женщины 3 Александра Трусова Фигурное катание Танцы 1 Виктория Синицына/Никита Кацалапов Фристайл Мужчины, акробатика 1 Максим Буров Фристайл Женщины, биг-эйр 1 Анастасия Таталина Фристайл Командная акробатика 1 Любовь Никитина, Павел Кротов, Максим Буров Фристайл Женщины, биг-эйр 2 Лана Прусакова Фристайл Мужчины, акробатика 3 Павел Кротов Фристайл Женщины, могул 3 Анастасия Смирнова Фристайл Женщины, акробатика 3 Любовь Никитина Шорт-трек Мужчины, 500 м 2 Семен Елистратов Шорт-трек Мужчины, 1500 м 3 Семен Елистратов открыть таблицу в новом окне

Фигурное катание

Российская команда триумфально выступила на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме и, похоже, нечто не менее красивое способна выдать на пекинской Олимпиаде. Два золота, по крайней мере, упустить ей будет невероятно тяжело.

Россиянки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли на мировом первенстве весь пьедестал. Их превосходство над соперницами было гигантским. Трусовой, допустим, даже два падения не помешали подняться с промежуточного 12-го места на итоговое третье. Фишка в том, что в Стокгольме российская команда выставила, строго говоря, даже не самый боевой состав, если исходить из «проекции» на Олимпиаду. Сильнейшие вынуждены были остаться дома, так как не достигли минимального — 15 лет — возраста для участия во взрослых турнирах. Но уже в следующем году Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева с их сложнейшим техническим контентом наверняка дорастут до ранга основных кандидаток на поездку в Пекин.

Еще одно золото российские фигуристы с большой вероятностью возьмут в командном турнире. В мире нет ни одной сборной, отличающейся таким же ровным составом. На данный момент у российской команды спортсмены, выступающие в женском одиночном катании, парах и танцах, являются фаворитами, а соревнующиеся в мужском одиночном катании входят в топ-10. Поэтому даже если кто-то из них совершит осечку, за счет общего уровня команда сможет все равно выиграть.

В парах российским дуэтам могут помешать разве что титулованные китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. Хотя на чемпионате мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов обыграли их с первой попытки, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский были предельно близки к этому, нельзя забывать, что Суй Вэньцзин и Хань Цун будут соревноваться на домашних Олимпийских играх. Это значит, что и оценивать их, скорее всего, будут «по-домашнему», то есть очень щедро. Поэтому Мишиной и Галлямову, а также Бойковой и Козловскому придется максимально усложнить свой контент, чтобы не проиграть соперникам за счет более низкой второй оценки.

Угроза упустить золото на Олимпиаде висит и над российскими танцами на льду. Как ни крути, Виктория Синицына и Никита Кацалапов победили на мировом первенстве в отсутствие флагманов жанра, французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Впрочем, Синицына и Кацалапов в любом случае сделали весьма важный шаг: ведь в танцах прежние заслуги «весят» так, как ни в одной другой дисциплине.

Важно и то, что происходило в течение сезона с прилично проседавшим мужским одиночным катанием. Михаил Коляда, который стал под руководством тренера Алексея Мишина кататься гораздо стабильнее, и Евгений Семененко вернули России три квоты на Олимпиаду, что уже говорит о существенном прогрессе.

Лыжные гонки

Чемпионат мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе лишь закрепил и так уже стойкое ощущение того, что в российской команде есть спортсмен, готовый совершать подвиги не в разовом, а в серийном формате. Александр Большунов, еще юнцом, фактически волею обстоятельств очутившийся в пхёнчханской основе, собрал на первой своей Олимпиаде стопку наград. Через год примерно такую же стопку собрал на дебютном мировом первенстве. За ним взял Кубок мира, потом удержав титул. А на чемпионате мира в Оберстдорфе заполнил очередной пробел в послужном списке, завоевав в скиатлоне золото,— медаль такого достоинства как-то от него все время ускользала.

При этом до потолка Большунов явно не добрался. В некоторых гонках результат мог быть и лучше. В «разделке» с четвертым местом, кажется, слегка подвела подготовка лыж, в «бронзовом» командном спринте и «серебряной» эстафете чуть-чуть не хватило помощи партнеров, а марафон завершился ставшей медийным хитом историей о столкновении перед финишем с норвежским лидером Йоханнесом Клэбо, сломанной палке и упущенном триумфе.

Не будет ничего странного, если в Пекине Большунов еще добавит. Возраст (ему 24) вполне подходящий для постоянного прогресса, а минувший сезон указал на некоторые болевые точки, что ли, вроде вечных (марафон с его развязкой тут за скобками) проигрышей в финишном спринте Клэбо.

Вопрос по поводу лыжной сборной России заключается скорее не в том, в каком состоянии будет Александр Большунов, слишком надежный и талантливый, а в том, смогут ли поддержать его другие отечественные лыжники и лыжницы. Поводы предполагать, что поддержка будет, безусловно, есть. Вспомним о травмах, выбивших из мужской команды Сергея Устюгова и Дениса Спицова и помешавших нормальной «подводке» к оберстдорфскому чемпионату Натальи Непряевой и Татьяны Сориной, выдававших в розыгрыше Кубка мира — как и Юлия Ступак — классные, на уровне сильнейших гонки.

Конькобежный спорт

В виде, представляющем собой солидный пласт олимпийской программы, сборная России в последние годы очень неплоха и элитными спортсменами обладает на всех дистанциях — и спринтерских, и средних, и стайерских. Иллюстрация широты охвата — чемпионат мира в голландском Херенвене. На нем российской сборной досталось 11 наград, причем все — в тех дисциплинах, что присутствуют в пекинской программе. В этом смысле ее превзошли лишь хозяева турнира голландцы, давным-давно доминирующие в конькобежном спорте.

Крохотная ложка дегтя в том, что кроме Ангелины Голиковой, опередившей всех на 500-метровке, никому из россиян не удалось победить. Но возможно, в Пекине все сложится в этом смысле удачнее — ну, допустим, благодаря Павлу Кулижникову.

Вообще-то китайская Олимпиада могла стать третьей в биографии спортсмена, которому всего 26. Но сочинскую вундеркинд пропустил из-за допинговой дисквалификации, а пхёнчханскую — из-за записи о ней, учтенной Международным олимпийским комитетом (МОК) при выдаче допуска спортсменам. В остальное время Кулижников занимался примерно одним и тем же — выигрывал турнир за турниром и устанавливал мировые рекорды на дистанциях 500 м и 1000 м, доказывая, что равных ему среди спринтеров нет.

В Херенвене, однако, Павел Кулижников мимо золота промахнулся: На 500-метровке его опередил канадец Лоран Дюбрей, на 1000-метровке — голландец Кай Вербей. Однако есть нюанс. На мировом первенстве Кулижников бежал, едва переболев коронавирусом, а еще с травмой паха. Едва ли, если он будет в нормальной форме, Дюбрей с Вербеем в схватке с россиянином будут считаться фаворитами.

Выиграв золото в параллельном слаломе и серебро в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в Рогле, 17-летняя сноубордистка София Надыршина сделала серьезную заявку на олимпийский успех Фото: NurPhoto via Getty Images

Фристайл и сноуборд

Этот громадный зимний блок — может быть, главная российская сенсация целого сезона. Конечно, подозрения, что сборная России прибавляет и во фристайле, и в сноуборде, появились отнюдь не вчера, но восхитил масштаб роста.

Разбросанный в 2021 году по трем локациям чемпионат мира, объединяющий два вида, принес ей первое место в медальном зачете. Не кое-как отжатое у соперников, а уверенное, с запасом, с шикарной коллекцией призов — шесть золотых наград, 14 в сумме. Прежние трендсеттеры — канадцы, американцы, швейцарцы — оказались далеко позади. А выстреливали россияне и в «своих» традиционных дисциплинах, таких как параллельный слалом у сноубордистов, и в тех, которые «своими» относительно недавно не воспринимались,— биг-эйре, могуле.

Показателен возраст российских чемпионов. Акробат Максим Буров и слаломист Дмитрий Логинов в 22 и 21 год — ветераны этого отряда. Специалистке по биг-эйру Анастасии Таталиной — 20, могулистке Анастасии Смирновой —18, Софье Надыршиной из той же дисциплины, что и Логинов,— 17. Еще показательнее, что в их победах, несмотря на молодость, нет ни грамма случайности. Все замешаны не на стечении обстоятельств, чужих ошибках, нежданном озарении, а на титулах прошлых лет, стабильности по ходу сезона, экстраординарной сложности выступлений. Такой фундамент — что-то похожее на гарантию пекинского повторения.

Санный спорт

Санный спорт, когда-то ассоциировавшийся для России с Альбертом Демченко, единственным атлетом, способным на равных тягаться с фронтменами вида, и c вечным серебром, теперь является постоянным поставщиком престижных титулов. В прошедшем сезоне такой завоевал Роман Репилов. В 2020 году он украсил биографию выигрышем Кубка мира в общем зачете, в 2021-м — золотом чемпионата мира, имеющим особенную ценность.

Дело в том, что до сих пор во входящих в олимпийскую программу соревнованиях россияне — Семен Павличенко и Роман Репилов — побеждали на мировых первенствах исключительно на «удобных», «домашних» трассах — в латвийской Сигулде и Сочи. Сейчас Репилов победил на трассе «гостевой», в немецком Кёнигсзе, домашней как раз для могучей сборной Германии и ее выдающегося лидера, трехкратного олимпийского чемпиона Феликса Лоха. И это бесспорная заявка на пекинский рывок за олимпийским золотом, которого у российского санного спорта еще не было.

Биатлон

В списке видов, которые перед Олимпиадой и во время нее будут приковывать внимание, и вид, который прожил обычный для себя парадоксальный сезон. Он нисколько не потерял в популярности, востребованности, все еще безумно высоких, но нисколько и не прибавил в продуктивности. Регулярные смены тренеров и даже президентов Союза биатлонистов России (СБР) на результатах сборной никак не сказываются. Она скромно держится в Кубке мира, а на основном турнире демонстрирует, что скромность — не маскировка, а реальное положение вещей. Весь улов российских биатлонистов на февральском мировом первенстве в словенской Поклюке свелся к бронзе, до которой дотянула, пользуясь в том числе ляпами конкурентов, мужская эстафетная четверка. И не сказать, что были другие гонки, в которых они находились рядом с подиумом.

Ждать в олимпийском сезоне от сборной России прыжка в космос, трансформации в биатлонного гиганта, естественно, наивно — не та база для отталкивания. И все же кое-какие зацепки, наводящие на мысли о том, что в Китае она способна внести не чисто символический, а более или менее осязаемый вклад в российский медальный набор, обнаруживаются без труда — по крайней мере, если говорить о мужской команде. Эти зацепки — скачок, совершенный Эдуардом Латыповым, который за какие-то месяцы из спортсмена, привыкающего к роли важного элемента сборной, превратился в охотника за медалями, и неважный тонус Александра Логинова: в тонусе прекрасном он в том сезоне, что предшествовал нынешнему, смотрелся ровней верхушке биатлонного авангарда, а на чемпионате мира обскакал всех в спринте. Ну так приближение Олимпиады — великий стимул, чтобы кураж обрести заново.

Алексей Доспехов, Евгений Федяков, Екатерина Ремизова