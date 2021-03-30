Проектировщик океанариума банкротит «Нижегородскую корпорацию развития»

Московское ООО «Энки» подало иск о банкротстве хозяйственного партнерства «Нижегородская корпорация развития». По данным картотеки арбитражных дел, сумма исковых требований составляет более 23 млн руб.

По данным суда, в 2016 году «Энки» и «Нижегородская корпорация развития» заключили договор на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству многофункционального комплекса, состоящего из океанариума, гостиницы и парка развлечений. Объект планировалось построить на Бору Нижегородской области. Заказчиком работ выступала «Нижегородская корпорация развития».

Работы должны были проходить в три этапа. На первом необходимо было выполнить предпроектные работы, включающие разработку технологической концепции и эскизного проекта. Стоимость этих работ составляла 32,7 млн руб. Они были выполнены в полном объеме, вся необходимая документация передана заказчику. Перед началом работ ООО «Энки» получило аванс в размере 9,8 млн руб. Оставшиеся 22,9 млн руб. компани так и не заплатили. В 2019 года суд постановил взыскать с «Нижегородской корпорации развития» в пользу ООО «Энки» заложенность в размере 22,9 млн руб., неустойку за нарушение сроков оплаты в 2,3 млн руб. и судебные расходы на сумму 149 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ХП «Нижегородская корпорация развития» зарегистрирована в Нижнем Новгороде с 2015 года по адресу Кремль, корпус 2. Основной является деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества. Генеральный директор — Алексей Валетов. Уставный капитал составляет 4,14 млн руб. Он разделен между минимущества региона (75,39%), АО «ИнфраВЭБ» (24,11%), Алексеем Валетовым (0,25%) и Игорем Андреевым (0,25%). В 2019 году убыток компании составил 2,4 млн руб.

Андрей Репин