Роспотребнадзор разрешил увеличить загрузку детских здравниц на Кубани до 75%

Роспотребнадзор России согласился с предложением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева об увеличении заполняемости детских оздоровительных лагерей до 75%, сообщила пресс-служба краевой администрации. Кроме того, в предстоящем курортном сезоне детские здравницы будут принимать детей из всех регионов РФ без ограничений.

В прошлом летнем сезоне максимальная загрузка здравниц из-за ограничений по коронавирусу не превышала 50%, лагеря принимали детей только из Краснодарского края и регионов Заполярья. По данным краевой власти, в настоящее время эпидемиологическая ситуация на Кубани стабилизируется, поэтому появилась возможность снятия ряда ограничений в работе детских оздоровительных лагерей. На случай выявления заболевших в детском лагере Роспотребнадзор разработал алгоритм действий, в том числе предусмотрены резервные койки и помещения для организации обсерватора.

Анна Перова, Краснодар