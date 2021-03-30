«Калашников» вновь намерен взыскать с фабрики клюшек из Татарстана 4,5 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана заново рассмотрит иск концерна «Калашников» из Удмуртии, который намерен взыскать 4,5 млн руб. с ООО «Заряд» из Набережных челнов, производящее хоккейные клюшки. В иске сказано, что татарстанская компания незаконно использует товарный знак «АК 12», принадлежащий «Калашникову», сообщает “Ъ-Казань”.

Отметим, что ранее суд уже взыскал с ООО «Заряд» 500 тыс. руб. в пользу концерна, который требовал 4,5 млн руб. Позже московский суд по интеллектуальным правам счел снижение требований необоснованным. По мнению экспертов, компенсация может быть повышена до 2,3 млн руб. — это стоимость проданного фабрикой контрафактного товара.

Подробности читайте в материале «"Калашников" перезарядил иск».