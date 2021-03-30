«Калашников» перезарядил иск

Арбитражный суд Татарстана может увеличить компенсацию концерну «Калашников», которую ему должна выплатить фабрика хоккейных клюшек Даниса Зарипова за незаконное использование знака «АК 12». Ранее суд взыскал с татарстанской компании 500 тыс. руб., хотя оружейный завод требовал 4,5 млн руб. Однако московский суд по интеллектуальным правам счел снижение заявленных требований необоснованным. Эксперты полагают, что в итоге компенсация может быть повышена до 2,3 млн руб. — такова стоимость проданного фабрикой контрафактного товара.



Арбитражный суд Татарстана заново рассмотрит иск АО «Концерн „Калашников“» (Удмуртия), которое требует взыскать с ООО «Заряд» (Набережные Челны) 4,5 млн руб. Истец утверждает, что татарстанская компания, которая занимается производством клюшек, незаконно использует товарный знак «АК 12», принадлежащий «Калашникову» (под этим брендом концерн выпускает автоматы).

Напомним, завод по производству профессиональных хоккейных клюшек «Заряд» был открыт в 2016 году. Предприятие является резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Компанию основал пятикратный обладатель Кубка Гагарина, капитан казанского «Ак барса» Данис Зарипов, которому принадлежит 25% уставного капитала. Такая же доля у директора челябинского хоккейного клуба «Трактор» Ивана Савина, возглавляющего завод. Остальные 50% через АО «НПК Химпроминжиниринг» принадлежат АО «Технабэкспорт» (входит в состав госкорпорации «Росатом»). «Росатом» стал совладельцем летом 2019 года.

«Заряд», как сообщалось ранее, выпускает около 40 тыс. клюшек год. Выручка, по данным kartoteka.ru, в 2019 году составила 150,5 млн руб. (годом ранее — 149,4 млн руб.), чистый убыток — 120,1 млн руб. (годом ранее прибыль компании была 9,3 млн руб.). Все серии клюшек носят имена российского оружия, в том числе «С 300», «С 400», «Т 72», «Т 90». «АК 12» в настоящий момент не продается на сайте «Заряда». Вместе с тем в наличии есть клюшки «АК 47» и «АК 9», которые стоят 11,99 тыс. руб. и 8,99 тыс. руб. соответственно. Клюшки «Заряда» неоднократно дарили президенту Татарстана Рустаму Минниханову и президенту России Владимиру Путину.

По данным холдинга, стороны начали судиться еще в мае 2019 года. Тогда им удалось достигнуть мирового соглашения, согласно которому «Калашников» предоставил производителю право использования товарных знаков «АК 12» и «АК 47» до конца 2019 года. Сообщалось, что «Заряд» выплатил истцу 100 тысяч руб. за бездоговорное использование брендов (еще столько же — до конца года). На сайте «Заряда» отмечалось, что концерн «Калашников» предоставил «право использовать не только свои названия, но и всю символику». «Считаем, что сотрудничество с легендарным „Калашниковым“ поидет нашеи компании только на пользу. Ведь хоккеи — это как сражение, а клюшка — оружие»,— подчеркивали в татарстанской компании.

Концерн предложил компании «Заряд» заключить лицензионный договор на новый срок, направив проект соответствующего соглашения. Но в итоге контракт так и не был подписан, а производитель продолжил использовать товарные знаки, отмечали в «Калашникове».

В итоге оружейный концерн в марте 2020 года вновь обратился в арбитражный суд. При этом изначально претензии касались двух товарных знаков — «АК 12» и «АК 47». Общая сумма требований составляла 500 тыс. руб. Однако затем «Калашников» уточнил иск, увеличив сумму до 4,55 млн руб., но теперь претензии касались только одного бренда — «АК 12».

Суду был представлен отчет, согласно которому под оспариваемым товарным знаком было продано 430 клюшек на общую сумму 2,27 млн руб., и истец настаивает на возмещении ему этой суммы в двойном размере. Ответчик эти требования не признавал. В суде представители «Заряда» заявили, что «отсутствует нарушение прав истца», так как под брендом «АК 12» «Калашников» выпускает только оружие, но не клюшки.

В результате татарстанский суд «пришел к выводу о наличии сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца». Однако снизил компенсацию до 500 тыс. руб., посчитав, что «компенсация не может иметь „карательныи“, „отягощающии“, „предупредительныи“ или „поли­тическии“ характер»: «Целью компенсации является возмещение заявителю деиствительных неблагоприятных последствии нарушения, а не наказание ответчика».

Это решение, принятое в августе 2020 года Арбитражным судом Татарстана, было оспорено концерном «Калашников». 11-й арбитражный апелляционный суд (располагается в Самаре) оставил жалобу без удовлетворения.

Вместе с тем кассационная жалоба была перенаправлена в Суд по интеллектуальным правам (СИП) в Москве. В конце февраля 2021 года он отменил решение Арбитражного суда Татарстана, признав, что «компенсация может быть больше (в умеренных пределах), чем цена, на которую правообладатель мог бы рассчитывать по договору». «Штрафнои ее характер — наряду с возможными судебными расходами и репутационными издержками нарушителя — должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальнои собственности»,— пришел к выводу суд в Москве. Он указал, что требования выплатить компенсацию в двукратном размере от стоимости продаж контрафактного товара соответствовали закону. Республиканский суд, по мнению СИП, не имел права «снижать размер компенсации ниже минимального предела», а «определенный судами размер компенсации нельзя признать законным и обоснованным».

Дело было направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд республики. Первое судебное заседание запланировано на 7 апреля.

«Суд по интеллектуальным правам отменил решение и постановление, поскольку посчитал, что суды не имели права снижать размер компенсации до размера ниже однократной стоимости контрафактных товаров. При новом рассмотрении, на мой взгляд, вероятнее всего, суд взыщет именно однократную стоимость товаров, признанных контрафактом, то есть произведенных с нарушением прав на товарный знак»,— говорит патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Вместе с тем, по его словам, у правообладателя «все еще остается возможность увеличить размер требований, расширив период незаконного использования принадлежащих ему товарных знаков». «В случае увеличения размера требований, суд взыщет однократный размер стоимости контрафактных товаров за измененный период»,— полагает он.

Кирилл Антонов