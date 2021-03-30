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Китай одобрил план реформы избирательной системы Гонконга

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, законодательный орган КНР) принял план реформы избирательной системы Гонконга, сообщает газета South China Morning Post. В рамках реформы изменяется численность и процедура формирования коллегии выборщиков в Гонконге — органа, избирающего главу гонконгской администрации и членов Законодательного совета. Китай рассчитывает, что благодаря нововведениям город будет «управляться патриотами».

Реформа была принята единогласно: в ее поддержку проголосовали все 167 членов постоянного комитета ВСНП, пишет South China Morning Post. Реформа предполагает, в частности, создание специального органа, который будет определять, кто имеет право баллотироваться на выборах. Кроме того, будет сокращено количество мест, избираемых прямым голосованием в Законодательном совете. Количество членов Заксовета будет увеличено с 70 до 90, из них 40 будут представителями контролируемого Пекином избирательного совета.

Ранее в ВСНП поясняли, что цель реформы — улучшить избирательную систему города, обеспечивая следование принципу «Гонконг, управляемый патриотами». Эту идею также поддержала глава администрации Гонконга Кэрри Лам, которая считает, что реформа направлена на обеспечение суверенитета и безопасности Гонконга.

Подробнее о реформе — в публикации «За "патриотизмом" маячит компартизм».

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