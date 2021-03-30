Кубань стала лидером в РФ по получению взяток в январе-феврале 2021 года

В Краснодарском крае в январе-феврале 2021 года было зафиксировано 94 факта получения взятки. Об этом говорится материалах портала правовой статистики.

По этому показателю Кубань занимает первое место в России. На втором месте находится Москва – 77 зарегистрированных фактов получения взятки, на третьем – Санкт-Петербург – 46 подобных преступлений.

Всего в России в январе-феврале 2021 года было зарегистрировано 1121 факт получения взятки – это на 29,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как говорится в сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности, в сравнении с предшествующим годом массив преступлений коррупционной направленности увеличился на 11,8 % (с 6,3 тыс. до 7,1 тыс.). В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений (3,5 тыс.). По данным ведомства, по сравнению с январем-февралем 2021 года их число возросло на 21,1 %.

В каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тысяч рублей (+13,1 %, 1,1 тыс.). В тройку регионов с наибольшим числом последних вошли Республика Башкортостан (79), г. Москва (47) и Краснодарский край (45).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году число зарегистрированных преступлений по статье 290 УК РФ (получение взятки) в Краснодарском крае выросло на 4%. Всего за год было зафиксировано 131 преступление (против 126 годом ранее).

В конце декабря 2020 года Сергей Табельский сообщил, что средний размер взятки в Краснодарском крае в 2020 году составил 1,4 млн руб., увеличившись за год в два раза. Кроме того, по информации прокуратуры Краснодарского края, ущерб от коррупционных посягательств в регионе в 2018-2020 годах составил 12,8 млрд руб.

Алексей Белянин