Вице-президент Венесуэлы заявила об интересе к импорту «ЭпиВакКороны»

Власти Венесуэлы намерены обсуждать поставки вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» разработки центра «Вектор» и ее возможное производство в стране, сказала исполнительный вице-президент Дельси Родригес.

«"ЭпиВакКорона" будет одобрена, мы проведем исследования и сразу будем обсуждать ее поставку в Венесуэлу... Мы всегда будем искать возможности, включая производство в нашей стране»,— сказала госпожа Родригес во время доклада о ситуации с коронавирусом в стране (цитата по «РИА Новости»).

Вакцина «ЭпиВакКорона», в отличие от препарата «Спутник V» центра имени Гамалеи, пока не экспортируется из России. В феврале глава центра «Вектор» Ринат Максютов сказал, что тот будет рассматривать возможности экспорта только после удовлетворения внутренних потребностей.

Вакцинация медработников в Венесуэле началась в феврале, после получения первой партии «Спутника V» из 100 тыс. доз, однако массовая прививочная кампания еще не началась. Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил поставлять вакцины в стране в обмен на венесуэльскую нефть.