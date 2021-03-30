Reuters: Саудовская Аравия поддержит продление ограничений в ОПЕК+ до июня включительно

Саудовская Аравия готова поддержать продление ограничений на добычу нефти в рамках соглашение ОПЕК+ в мае и июне, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Он также сообщил о готовности Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи со своей стороны

«Они не видят достаточно высокого спроса и хотят избежать падения цен»,— приводит агентство слова источника. Ранее Reuters со ссылкой на четыре источника говорил о готовности Саудовской Аравии поддержать продление в мае.

Очередная встреча министров стран—участников соглашения ОПЕК+ состоится 1 апреля. На прошлой встрече министры договорились, что все участники соглашения, кроме России и Казахстана, сохранят уровень добычи в апреле. России было разрешено восстановить ее на 130 тыс. б/с, Казахстану — на 20 тыс. б/с. Подобные исключения для этих стран делались и в январе, когда обсуждались параметры добычи нефти на февраль и март.

О параметрах соглашения на апрель — в материале “Ъ” «ОПЕК+ сдерживает недра».