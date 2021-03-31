Налог на пандемию

Форсированный переход на безналичные платежи на фоне COVID-19 заметно упрощает жизнь потребителям, но не всегда радует бизнес. Очевидный пример — туристический рынок, где эффект «безнала» заметно усилился из-за кэшбека, в рамках которого россияне могут рассчитывать на возврат средств, осуществляя платеж только картой «Мир».

В итоге, если в 2015 году на карты приходилось 20% платежей, весной 2019 года — 50%, то сейчас они достигают 92–94%, свидетельствуют данные OnlineTur.ru. Активно переходят на безналичный расчет даже высокобюджетные туристы, у которых стоимость бронирования достигает 1–1,5 млн руб. Исключение пока составляют известные личности, опасающиеся, что их платежи и перемещения могут отследить.

С точки зрения регулирующих органов и путешественников в этой тенденции можно увидеть очевидный плюс — обеление рынка. Проблема с серой кассой действительно существует: ЦБ в 2017 году оценивал теневой оборот наличности на туррынке в 48–60 млрд руб. в год. На отрасль наряду с поставщиками транспортных услуг и продавцами программного обеспечения пришлось 50% всех сомнительных операций. Борьба с ними считается одной из ключевых задач системы «Электронная путевка», тернистый путь разработки которой тянется с 2014 года.

Участники туррынка не скрывали, что помимо необходимости платить за каждый оформленный тур их сильно смущает перспектива раскрывать данные о движении средств. При такой схеме потенциальный злоумышленник может отследить клиентов туроператоров, а путешественник-обыватель — возмутиться «непомерными агентскими комиссиями».

До кризиса 2014 года комиссии на рынке действительно доходили до 15–18% стоимости тура. Но сейчас они составляют в среднем 7–8% и редко превышают 10%. Резать выплаты агентам, которые формируют 90% продаж на организованном рынке, туроператоры начали, мотивируя это ослаблением рубля и ростом цен. Но это оказалось редкой сохранившейся возможностью снизить итоговую стоимость бронирования, которую видит перед собой турист. Иными словами, произошедший из-за COVID-19 коллапс туротрасли застал агентов не в самый удачный момент.

Переход туристов на безналичный расчет рискует стать дополнительным ударом для бизнеса. По оценкам OnlineTur.ru, стоимость эквайринга сейчас составляет 0,6–0,7% от каждой трансакции, к которым добавляется комиссия платежных систем. Эти средства фактически вычитаются из оскудевшей агентской комиссии. На этом фоне вместо потенциального обеления рынка стоит ждать скорее прихода в туристическую розницу давно отработанной общепитом схемы: «К сожалению, платежный терминал сегодня не работает, банкомат в коридоре».