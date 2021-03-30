Лизинг с изъятием

В 2020 году по сравнению с 2019 годом объем имущества, изъятого лизинговыми компаниями у лизингополучателей, увеличился на 9,4% и составил в среднем около 5% портфеля на конец года, оценили в «Эксперт РА». При этом, по данным рейтингового агентства, доля имущества, реализованного на вторичном рынке, выросла на 24 процентных пункта, до 53%, тогда как доля переданного новым клиентам изъятого имущества сократилась в два раза и составила по итогам 2020 года около 20%. Рост объема изъятого имущества в компаниях объясняют эффектом коронакризиса. «Несмотря на в целом лояльную политику лизинговых компаний в отношении реструктуризаций и отсрочек, не все (клиенты.— “Ъ”) смогли сохранить свой бизнес и технику»,— говорит гендиректор «МСБ-Лизинга» Роман Трубачев. По его словам, для ряда лизингополучателей карантинные ограничения оказались «фатальными». Однако, как отмечает руководитель «Регион Лизинга» Рустем Мухаммедов, «не все лизинговые компании были готовы идти на реструктуризацию условий договоров». Изменения структуры изъятого имущества связаны с дефицитом нового имущества, указывает руководитель направления аналитики группы компаний «Альфа-Лизинг» Андрей Петров. «В 2020 году клиенты были готовы купить новую технику, но, не находя ее в продаже, покупали ее на вторичном рынке»,— отмечает он.

Илья Усов