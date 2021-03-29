ЮНЕСКО проведет в Казани сессию комитета всемирного наследия в 2022 году

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в понедельник решил провести свою очередную, 45-ю, сессию в 2022 году в Казани. Об этом сообщает МИД РФ.

«Предстоящая летом следующего года сессия приурочена к 50-летнему юбилею Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года»,— отмечается в сообщении.

«Ожидается участие порядка 4 тыс. делегатов, включая министров культуры, образования и экологии, а также профессиональные неправительственные организации ИКОМОС и МСОП»,— добавили в МИД.

В рамках сессии комитета ЮНЕСКО также пройдут Форум управляющих объектами всемирного наследия, Молодежная модель и детская смена во Всероссийском детском центре "Орленок"», --отмечается в сообщении. «Объединяющей темой запланированных мероприятий будет "Межкультурный диалог как императив сохранения всемирного наследия"»,— подчеркнули в ведомстве.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"