Рынки зачистят от обналички

Минфин сообщил о том, что совместно с Федеральной налоговой службой подготовил предложения по искоренению недобросовестных практик продаж на розничных рынках. Предотвратить теневой оборот наличных денег, маскирующийся под мелкую розницу, ведомства намерены усилением ответственности управляющих компаний рынков за торговлю без онлайн-касс, а также сохранением возможности не пользоваться кассовым аппаратом только при реализации товара собственного производства на торговых местах площадью до пяти квадратных метров.

Минфин в понедельник сообщил о предложениях по устранению нарушений правил использования касс недобросовестными продавцами на рынках. «Из-за уклонения от применения ККТ в этом сегменте наблюдается теневой оборот наличных денег, что приводит к вовлеченности его участников в незаконную банковскую деятельность и к неуплате налогов,— говорится в сообщении министерства.— Также отсутствует прослеживаемость товаров, из-за этого невозможно идентифицировать их историю, качество, гарантию и цену на каждом этапе в цепочке перепродаж».

Недобросовестные арендаторы, отмечает ведомство, «мимикрируют под льготные категории».

Практику обналичивания на рынках чиновники намерены победить сокращением перечня случаев, при которых ККТ там может не применяться. Как пояснили в ФНС, «кассу можно не ставить, если торгуешь своим товаром, а площадь торгового места не превышает 5 кв. м». Кроме того, арендаторы при заключении договора об аренде торгового места будут обязаны предоставлять подтверждение наличия ККТ. Ответственность за соблюдение этих норм возлагается на управляющую компанию. «Проверять соблюдение законодательства о ККТ управляющие компании обязаны и сейчас,— поясняют в ФНС.— Но нынешнее законодательство не дает четкого алгоритма, кого и как проверять, и не прописывает ответственность». Поправки дадут возможность проверить регистрацию конкретной кассы на сайте ФНС.

Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов отмечает, что у государства уже есть инструмент по обелению теневой торговли — проверочные мероприятия фискальных органов. «Его хотят усилить обязанностью управляющих компаний рынков следить за допуском на свою территорию арендаторов с ККТ,— сказал он “Ъ”.— Но это снижает интерес управляющих компаний на рынках, а он и так ничтожен».

Эксперт отмечает, что государство сделало все, чтобы рынков в стране стало как можно меньше: «Они либо переходили в статус торговых комплексов, либо исчезали, остатки при этом уходили совсем в маргинальную зону».

Глава «Опоры России» Александр Калинин отметил, что намерения властей искоренить теневые обороты в рознице появились не на пустом месте: «На рынках много нелегального бизнеса, кто-то пропускает часть выручки без ККТ, кто-то продает контрафакт без каких-либо гарантий для покупателя». По его оценке, размер теневого оборота на рынках составляет до 30% от выручки. «При этом легальный бизнес на рынках платит налоги, что создает для него неконкурентные условия, поэтому мы поддерживаем предложения Минфина и ФНС»,— сказал Александр Калинин “Ъ”. Есть, впрочем, по его словам, в этой теме «нюансы». Так, беспокойство «Опоры» вызывает обязанность предпринимателей без наемных сотрудников с 1 июля обзавестись ККТ, что может существенно усложнить им жизнь. Смягчить эффект от этого нововведения мог бы возврат налогового вычета при покупке онлайн-кассы, который действовал на старте реформы. Кроме того, по мнению президента «Опоры России», необходимость введения номенклатурных чеков для торговли на рынках (с 2022 года) не учитывает специфики продажи в таких местах.

По информации “Ъ”, тема обеления розницы на рынках на прошлой неделе обсуждалась на совещании в правительстве. Предлагаемые поправки пока оцениваются как далекие от готовности: они не прошли внутренних согласований в Минфине и еще дорабатываются.

Татьяна Гришина, Олег Сапожков