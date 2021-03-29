Суд смягчил приговор экс-хоккеисту Мусатову по делу о махинациях с криптовалютой

Мосгорсуд сократил бывшему хоккеисту Игорю Мусатову срок лишения свободы на три месяца. Ранее спортсмена признали виновным в махинациях с криптовалютой на $800 тыс. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к четырем годам колонии общего режима.

«Суд постановил приговор районного суда изменить, признать в качестве смягчающих наказание обстоятельств длительное содержание Мусатова под стражей в условиях следственного изолятора, а также данные о том, что он впервые привлекался к уголовной ответственности»,— сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Игорь Мусатов был задержан и арестован в сентябре 2019 года. По версии обвинения, Мусатов и его сообщники договорились продать 103 биткойна предпринимателю, но последний так и не получил криптовалюту. Своей вины экс-спортсмен не признал. Обвинительный приговор в отношении бывшего хоккеиста Пресненский райсуд Москвы вынес в феврале 2020 года.

О деле экс-спортсмена — в материале “Ъ” «Такой хоккей нам не нужен».