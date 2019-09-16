Бывшего хоккеиста КХЛ Мусатова арестовали по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы арестовал на месяц бывшего хоккеиста Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игоря Мусатова по делу о мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его обвиняют в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Мусатову меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 октября»,— огласила постановление судья (цитата по ТАСС). Следователь в суде заявила, что только содержание господина Мусатова в СИЗО не позволит ему скрыться.

Игорь Мусатов назвал свое уголовное преследование результатом оговора. «Готов представить следствию все факты своей невиновности»,— сказал обвиняемый в суде. Защита просила освободить его под домашний арест.

По версии следствия, в начале 2018 года Игорь Мусатов, действуя вместе с сообщниками, договорился о продаже криптовалюты с предпринимателем В. М. Абеляном, который занимается инвестициями в сфере криптовалютного рынка. Во время телефонного разговора господин Мусатов договорился с бизнесменом о продаже криптовалюты на $800 тыс. и убедил его в том, что сделка будет осуществлена. Криптовалюту господин Абелян так и не получил.

Игорь Мусатов в течение нескольких сезонов выступал в КХЛ за «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Спартак» (Москва), «Атлант» (Мытищи), «Салават Юлаев» (Уфа), «Локомотив» (Ярославль), «Авангард» (Омск), «Витязь» (Подольск) и «Слован» (Братислава). В 2007 году стал серебряным призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России.