Назначить в связи с юбилеем

Краевые власти сменили руководителя проектного офиса «Пермь-300». Его возглавил бывший вице-премьер краевого правительства Антон Клепиков, ранее уже курировавший вопросы подготовки к юбилею Перми на уровне кабинета министров. Эксперты считают, что это назначение свидетельствует о готовности губернатора Дмитрия Махонина сохранить компетентные кадры из предыдущего состава кабмина. Вместе с тем специалисты отмечают, что проектный офис выполняет скорее представительские функции, а реальные полномочия и ресурсы по подготовке к 300-летию сосредоточены в министерствах и региональном правительстве.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, краевые власти сменили руководство проектным офисом «Пермь-300». Депутата заксобрания Илью Шулькина сменил бывший вице-премьер правительства Пермского края по вопросам образования, культуры, туризма и спорта Антон Клепиков. Об этом сообщают несколько источников, знакомых с процессом подготовки к 300-летию Перми.

Связаться с господином Клепиковым не удалось, он не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона.

Проектный офис «Пермь-300» был создан в конце 2018 года на базе представительства Пермского края в Москве. Руководителем этой структуры был назначен депутат заксобрания Илья Шулькин. Он координировал работу городских, краевых и федеральных властей по подготовке 300-летия города.

Антон Клепиков занимал пост вице-премьера с мая 2018-го по ноябрь 2020 года. Он также возглавлял рабочую группу по подготовке к юбилею Перми. До перехода на госслужбу господин Клепиков занимал должность председателя совета директоров «Пермской ярмарки» и был общественным советником экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова по вопросам фестивального движения. В частности, занимался организацией фестивального проекта «Пермский период. Новое время».

В новый состав правительства, сформированный новым губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, Антон Клепиков не вошел. Полномочия по туризму и молодежной политике были переданы вице-премьеру Алексею Черникову, а полномочия по подготовке к 300-летию Перми — бывшему главе Перми, вице-премьеру Дмитрию Самойлову.

Однако Антон Клепиков изъявлял желание продолжить заниматься подготовкой к 300-летию Перми. «Остаюсь в команде. Продолжаем работать на благо Пермского края!» — писал бывший вице-премьер на своей странице в Facebook после ухода из правительства.

Один из собеседников, знакомых с подготовкой к юбилею города, считает, что фигура Антона Клепикова вряд ли вызовет отторжение в правительстве. «Вячеслав Торчинский (министр культуры Пермского края.— „Ъ-Прикамье“) входит в команду Клепикова, с Дмитрием Самойловым он тоже уже взаимодействовал»,— отмечает источник.

Пермь отметит 300-летний юбилей в 2023 году. По данным регионального правительства, в программу подготовки 300-летия вошли более ста объектов. Актуальная сумма расходов на юбилейные мероприятия и объекты не разглашается. Ранее назывались суммы от 140 до 207 млрд руб. По информации „Ъ-Прикамье“, только на культурные и массовые мероприятия в рамках 300-летия из федерального бюджета выделено около 300 млн руб. в год.

Депутат заксобрания от ЛДПР Александр Григоренко считает назначение Антона Клепикова логичным. «Ранее он уже занимался подготовкой к 300-летию, погружен в тему»,— отмечает парламентарий. «Однако, на мой взгляд, реальных полномочий и средств у офиса нет. Он выполняет скорее представительские функции, разрабатывает планы. А реальные полномочия и финансы на реализацию проекта сосредоточены в министерствах»,— добавил депутат.

По мнению политтехнолога Алексея Чусовитина, назначение господина Клепикова свидетельствует о том, что Дмитрий Махонин готов сохранять компетентных специалистов из предыдущего состава правительства. «Ранее губернатор привлек к работе по подготовке к 300-летию Дмитрия Самойлова. Эти назначения демонстрируют, что принадлежность к той или иной команде для Дмитрия Махонина вторична. Главное — компетентен ли человек, насколько хорошо он ориентируется в своей сфере деятельности. Вероятно, Антон Клепиков и Дмитрий Самойлов этим требованиям соответствуют»,— полагает эксперт. «Эти назначения можно трактовать и как желание сохранить преемственность в подготовке к 300-летию Перми. Действовать не революционно, а последовательно»,— резюмирует Алексей Чусовитин.

Константин Кадочников