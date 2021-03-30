Коммунисты выдвинули недвижимость

Депутаты заксобрания Ульяновской области от КПРФ предлагают внести в устав региона поправку о запрете для губернатора и членов его семьи на владение недвижимостью за рубежом. Ее принятие коммунисты увязывают с поддержкой внесенной губернатором области другой поправки в устав, которая упраздняет пост премьер-министра области и возлагает его обязанности на губернатора. Поправки могут быть приняты только 2/3 голосов депутатов, а поскольку «Единая Россия» (ЕР) не контролирует необходимое число мест в заксобрании, принятие поправок может зависеть от голосов коммунистов.

Как стало известно “Ъ”, в заксобрании Ульяновской области обсуждается еще одно изменение устава региона. 22 марта, за два дня до внеочередного заседания заксобрания, на котором должно было состояться обсуждение поправок к уставу, фракция КПРФ внесла на рассмотрение заксобрания еще одну поправку, расширяющую для госслужащих и лиц, занимающих выборные должности, запрет на иностранное гражданство и владение счетами в иностранных банках, закрепленный поправками к Конституции в прошлом году. Поправка КПРФ запрещает губернатору и членам его семьи владеть недвижимостью за пределами страны. После этого назначенное на 24 марта внеочередное заседание заксобрания, на котором должны были рассматриваться поправки, было отменено без объяснения причин.

Напомним, в 2019 году губернатор региона Сергей Морозов предложил поправку к уставу области, которая упраздняет пост председателя правительства области и возлагает «непосредственное руководство деятельностью правительства» на губернатора. Затем к ней добавились новые, внесенные для приведения устава области в соответствие с новой редакцией Конституции РФ. В марте этого года проект поправок был внесен в заксобрание заново.

Как рассказал “Ъ” лидер фракции КПРФ в Ульяновском облзаксобрании Айрат Гибатдинов, когда рабочая группа собирала с фракций предложения по поправкам к уставу, коммунисты предложили внести в их число запрет на владение зарубежной недвижимостью, но в окончательном варианте поправок их предложение не было учтено. Отметим, в прошлом году КПРФ предлагала внести запрет для госслужащих владеть зарубежной недвижимостью в качестве поправки к Конституции, но профильный комитет Госдумы отклонил предложение.

«На совете заксобрания мы прямо сказали, что если наше предложение не будет принято, то вполне возможно, мы голосовать за поправки к уставу не будем»,— сказал господин Гибатдинов.

По его мнению, заседание заксобрания 24 марта могло быть отменено из-за того, что ЕР опасалась нехватки голосов для принятия поправок.

В ульяновском облзаксобрании из 36 мест ЕР контролирует 17, КПРФ — 12, ЛДПР — 4, «Коммунисты России» — одно, еще два депутата во фракции не входят. Изменения к уставу области должны быть приняты 2/3 голосов, то есть «за» должны проголосовать 24 депутата. Необходимое число голосов набирается, если «за» проголосуют все представители ЕР, ЛДПР, «Коммунистов России» и два внефракционных депутата. Но если хотя бы один из них не придет на заседание или выскажется против, судьба поправок будет зависеть от голосов коммунистов.

Глава государственно-правового управления администрации ульяновского губернатора Алексей Преображенский считает, что устав региона «должен выражать общую позицию и быть поддержан всеми, а значит, надо обязательно поправку обсудить и дать заключение в соответствии с законодательством».

Глава комитета заксобрания по госстроительству Сергей Шерстнев (ЕР) сказал “Ъ”, что коммунисты направили предложение уже после одобрения законопроекта комитетом, и теперь их поправка может быть рассмотрена только после его рассмотрения в первом чтении.

Он не исключает и того, что заксобрание может принять решение рассмотреть поправки сразу в двух чтениях, и тогда поправка КПРФ может быть рассмотрена как изменение принятого закона. Господин Шерстнев считает, что в предложении коммунистов «есть логика», но из детей губернатора «надо учитывать только несовершеннолетних». По мнению первого вице-спикера заксобрания, секретаря реготделения ЕР Василия Гвоздева, поправка КПРФ должна быть обязательно рассмотрена между первым и вторым чтением, «а вот будет ли она принята — уже второй вопрос». Хотя поправка господину Гвоздеву нравится, он считает, что она выходит за рамки Конституции, в которой такого запрета нет.

Отметим, что в 2012 году в декларации губернатора Ульяновской области Сергея Морозова указывалась принадлежащая его супруге квартира площадью в 104 кв. м в Швейцарии, однако в 2013 году, по данным пресс-службы губернатора, она была продана.

Доцент факультета права НИУ ВШЭ, специалист по конституционному праву Татьяна Храмова считает, что вводить дополнительное ограничение, которого нет в Конституции РФ, региональные депутаты не могут, «поскольку это сужает пассивное избирательное право, а согласно Конституции такие ограничения могут устанавливаться только федеральным законом».

Сергей Титов, Ульяновск