Дзержинск идет вне конкуренции

Дзержинск еще в 2019 году стал одним из пяти российских городов, выигравшим финансирование проекта по модернизации систем водоснабжения и водоотведения за счет гранта Нового банка развития БРИКС. Предположительно инвестиции составят $47 млн, и в городском водоканале надеются, что строительство начнется, в этом году, так как старт проекта очевидно, затягивается, а сети ветшают. Оператор проекта Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП) сообщил, что до 10 апреля в Минстрое РФ изучат коммерческое предложение единственного участника. Строить сети в Дзержинске хочет одна компания, которую не называют, в отличие от других городов-участников, конкуренции за подряд не возникло.



Как выяснил „Ъ“, компания, которая займется строительством и реконструкцией водоканализационных сетей в Дзержинске по проекту Нового банка развития БРИКС, еще не определена, хотя прием коммерческих предложений завершился еще в декабре прошлого года. Напомним, в начале 2018 года Новый банк развития предоставил Российской Федерации долгосрочный заем в сумме $320 млн на развитие систем водоснабжения и водоотведения (в отчетности банка проект упоминается как «Волга-1»). В 2019 году конкурс на предоставление грантов из этого кредита выиграли Иваново, Рыбинск, Чебоксары, Волжский и Дзержинск. По условиям финансирования грант на модернизацию сетей для города бесплатный, но муниципалитет должен профинансировать 20% затрат. Чтобы получить деньги международного банка и внести свою долю, в Дзержинске два года назад для жителей более чем на 11% повысили тариф на услуги водоснабжения, которые предоставляет АО «Дзержинский водоканал», что вызвало критику со стороны горожан и депутатов гордумы. Тогда местные власти заявляли, что в общей сложности в развитие сетей Дзержинска будет вложено 3,8 млрд руб. до 2024 года. Оператором и фактическим заказчиком модернизации труб по поручению Минстроя РФ выступает Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга.

На средства гранта в Дзержинске рассчитывают построить вторую нитку Тепловского водозабора, водовод в поселок Пыра и главный канализационный коллектор. Также среди целей значатся реконструкция районных очистных сооружений и водопроводных сетей Дзержинска. По данным консультанта проекта ООО «СЕСТ Инфраструктурный консалтинг», наибольшие капитальные вложения ($ 84,6 млн) придутся на Иваново, а объем инвестиций в Дзержинск оценивается в $ 47,7 млн. Однако если в Иваново, как и в Волжском, уже начались работы, то Дзержинск от них отстает. В АО «Дзержинский водоканал» (ДВК) сообщили, что надеются на то, что петербургский фонд определит подрядчика. «Мы с большим нетерпением ждем инвестиций от банка БРИКС и надеемся, что в этом году начнутся строительно-монтажные работы. Дзержинск вошел в эту программу, потому что у нас были проекты в высокой степени готовности. Однако некоторые канализационные коллекторы, не дождавшись, начинают рушиться», — сообщили в ДВК.

В отделе закупок ФИСП признают, что определение подрядной организации затянулось, но на это есть объективные причины. «В отличие от других городов-участников на работы в Дзержинске почему-то не было конкуренции, предложение подал единственный участник с довольно высокой ценой. Сейчас эксперты Минстроя РФ оценивают, насколько эта цена рыночная и соответствует реалиям», — пояснил начальник отдела закупок Игорь Приведенцев. Отчасти сомнения вызваны и большими расхождениями между предложением потенциального подрядчика (его название и предложенная цена до итогов конкурса не разглашаются) и сметной стоимостью работ в проектах Дзержинского водоканала. При этом в ФИСП отмечают, что проекты ДВК разрабатывались давно и сметы Дзержинского водоканала явно не соответствуют нынешнему дню. Поэтому на рассчитанную водоканалом стоимость работ в Минстрое РФ как заказчике проекта модернизации не ориентируются. Предложение единственного участника конкурса комиссия оценит до 10 апреля, так как уже завершается трехмесячный срок оценки предложений. В ФИСП рассчитывают, что контракт с заявившимся консорциумом по итогам оценки предложения все же будет подписан, и работы в Дзержинске начнутся. При этом не факт, что все города-участники получат озвученные инвестиции: межведомственная комиссия правительства РФ вправе перераспределить средства БРИКС между городами, если какой-то муниципалитет не подготовил проект или его проектно-сметная документация некачественная.

Роман Кряжев