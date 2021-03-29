Приятель, не доживший до старости

Спустя чуть больше чем неделю после своего 53-летия ушел из жизни лидер московской группы «Старый приятель» Александр Зарецкий. В прошедшую пятницу певец впал в кому, которая стала следствием постковидного инфаркта.

Группа «Старый приятель» образовалась в 1995 году, когда Александр Зарецкий показал гитаристу Андрею Шурикову несколько своих песен. Оба музыканта были преданными поклонниками The Beatles, что наложило отпечаток на все их дальнейшее творчество. На дебютном альбоме «Не плачь!» (1996) были выпущены все три главных хита «Старого приятеля» — «Не плачь!», «Новый день календаря» и «Московская любовь».

По сути, «Старый приятель» подхватил знамя русскоязычной битломании, выпавшее из рук питерского квартета «Секрет».

Несмотря на то, что после эмиграции Максима Леонидова «Секрет» продолжал существование как трио и выпускал симпатичные запоминающиеся песни, чувствовалось, что новые интересы второго лидера, Николая Фоменко, увлекшегося радиодиджейством и автогонками, оставляют все меньше времени для музыки. А битловские гармонии и многоголосия традиционно были в России в почете. Как только появилась молодая группа, способная говорить на этом языке, народ тут же в нее влюбился. Свое сердце «Старому приятелю» отдала и Алла Пугачева. В своем недолго просуществовавшем журнале «Алла» она назвала группу «главным музыкальным открытием 1997 года».

Три хита, словно три кита, поддерживали группу на плаву все последующие годы. Эти песни были всегда кстати. «Московская любовь» звучала на выпускных вечерах и встречах столичных выпускников. Песня «Не плачь» лечила душевные раны юных барышень. «Новый день календаря» был квинтэссенцией радиоформатного оптимизма, который в 1990-е был на русских FM-частотах в дефиците. Для радиостанций это было идеальное «начало часа» и беспроигрышный утренний шлягер.

Группа выпустила семь альбомов оригинального студийного материала, а также ряд концертных альбомов и сборников. Последний альбом «Время» вышел в декабре 2020 года. Все эти года единственный бессменный участник и основной автор песен «Старого приятеля» был верен стилю, выбранному четверть века назад. Новые песни попадали в эфир радиостанций, транслирующих рок на русском языке, однако за пределами этого поля группа проходила по категории «ретро». Что не очень смущало ее лидера. Он был полон сил и оптимизма, регулярно выступал вместе со «Старым приятелем» в клубах и на рок-фестивалях и верил в лучшее. О своей болезни Александр Зарецкий сообщил в соцсетях 11 марта. Группа отменила запланированные концерты, но лидер клятвенно пообещал поклонникам вернуться в строй к лету. Болезнь, увы, распорядилась иначе.

Борис Барабанов