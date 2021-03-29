WSJ: ВОЗ считает маловероятной версию о лабораторной утечке COVID-19

Версия об утечке коронавируса COVID-19 из лаборатории маловероятна. К такому выводу пришли ученые ВОЗ и Китая по итогам совместной работы в Ухане. Выводы ученых собраны в общем докладе, текст которого оказался в распоряжении The Washington Post. По информации газеты, сам доклад будет представлен завтра, 30 марта.

В совместном отчете говорится, что вирус, скорее всего, перешел от животных к людям через промежуточное животное, которое еще предстоит определить. Как уточняется в документе, выводы ученых не окончательны и требуют дальнейшего исследования. Дополнительные исследования гипотезы об утечке вируса из лаборатории ученые проводить не рекомендуют.

Делегация экспертов ВОЗ прибыла в Ухань для поиска источника вируса 14 января. 10 февраля их визит завершился. По итогам поездки глава миссии Питер Бен Эмбарек заявил, что ВОЗ не нашла доказательств лабораторного происхождения COVID-19. При этом ученые пришли к выводу, что китайские власти утаивали информацию о распространении вируса.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 127 млн случаев заражения COVID-19 в 192 странах мира. Общее число летальных исходов достигло 2,7 млн человек. Массовая вакцинация от коронавируса началась в мире в декабре 2020 года.

О первых выводах экспертов ВОЗ — в материале “Ъ” «Держи Ухань востро».