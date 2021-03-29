В Краснодарском крае смогут выпускать винодельческую продукцию под брендом «Кубань»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что производители региона смогут выпускать винодельческую продукцию под брендом «Кубань». По его словам, с подобной инициативой виноделы края выступали еще в конце 2020 года.

«Те, кто сами выращивают виноград, делают из него качественные вино и шампанское, безусловно, стремятся защитить свою продукцию. Теперь такая возможность у них есть. Вина, изготовленные из местного винограда не менее чем на 85%, получат единое географическое указание “Кубань”», - сказал господин Кондратьев.

Глава региона отметил, что виноделы 37 винодельческих предприятий региона подали совместную заявку в Роспатент в прошлом году. На протяжении нескольких месяцев специалисты проверяли характеристики товаров, способы производства, а также хранения и транспортировки вина.

Как отметил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, виноделы края подали уже 11 заявок на регистрацию географических указаний.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что в ноябре минувшего года Краснодарский край представил на «Вкусах России» семь брендов продуктов питания: «Кубанский ранний картофель», «Краснодарский чай», «Мацеста чай», «Абрау-Дюрсо», «Вина Кубани», «Кубанские овощи», «Вина «Мысхако».

Василий Хитрых