Мормональный всплеск

Религиозная ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России (мормоны) подала в арбитражный суд исковое заявление с требованием к мэрии снять ограничения на строительство на участке в центре города, который оказался в границах зоны благоустройства и озеленения. Этой землей мормоны владеют с 2014 года и, с их слов, планируют возвести там «общественно-административное» здание для своей организации. Юристы отмечают, что закон позволяет мэрии изъять участок, изменив документы территориального планирования.



Арбитражный суд Новосибирской области в апреле рассмотрит иск Централизованной религиозной организации «Религиозная ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России» (мормоны) к департаменту строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Мормоны требуют признать незаконными действия горадминистрации по утверждению градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) в центре Новосибирска. Согласно документу мэрии, участок находится в границах «зеленой зоны». Религиозная организация требует от властей оформить новый ГПЗУ, который бы позволял ей вести на участке строительство капитальных объектов.

Религиозная ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России по конфессиональной принадлежности относится к всемирной Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, насчитывающей около 17 млн верующих в 180 странах мира. Исторически Церковь присутствует в России с 1895 года, официально религиозная организация зарегистрирована Мин­юстом РФ в 1991 году и имеет в составе 49 местных религиозных организаций, в том числе в Новосибирске, где проживает около 700 прихожан. По всей России число верующих превышает 25 тыс. человек.

Спорный участок площадью 2,1 тыс. кв. м на улице Писарева мормоны приобрели в собственность в мае 2014 года. Как пояснил „Ъ-Сибирь“ представитель религиозной организации Сергей Антаманов, там запланировано строительство «объекта общественно-административного назначения». «Такое здание не является храмом в общепринятом в России значении и не является храмом в контексте вероучения Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. В нем будут располагаться помещения для нужд организации, в том числе кабинеты, многофункциональный зал для мероприятий, предусмотренных уставом, и т. д.»,— пояснил он. Стоимость участка и строительства, а также параметры здания представитель организации не комментирует. По данным Росреестра, кадастровая стоимость земли — 16,6 млн руб.

Господин Антаманов сообщил, что с 2015 года департаментом строительства неоднократно было отказано в выдаче ГПЗУ: «Мы вынуждены обращаться в суды разных инстанций».

В департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска в ответ на запрос „Ъ-Сибирь“ подтвердили, что на спорном участке изначально предусматривалось строительство административных зданий, но в 2017 году постановлением мэрии участок Церкви был отнесен к территории «парков, скверов, бульваров». В 2018 году суд признал это постановление недействующим «в части установления красных линий в отношении земельного участка и его отнесения к озелененной территории», сообщили в департаменте. «Сейчас, согласно сведениям публичной кадастровой карты, вид разрешенного использования указанного земельного участка — „для размещения культурно-бытовых зданий“»,— сообщили в мэрии.

Между тем, в градостроительном плане земельного участка, утвержденном мэрией 9 декабря 2020 года, содержится информация, которая противоречит сведениям публичной кадастровой карты: строить на участке по-прежнему запрещено, говорит Сергей Антаманов. «Мы надеемся на продолжение диалога с администрацией города для нахождения взаимовыгодного решения этого вопроса, которое бы служило интересам и города, и его жителей, в том числе прихожан Церкви Иисуса Христа Святых последних дней»,— сказал господин Антаманов. Он отметил, что из-за пандемии коронавируса прихожане Церкви сейчас не встречаются лично для проведения воскресных богослужений. «В обычное время для богослужений в Новосибирске, а также во многих других регионах России используются возведенные Церковью здания или арендованные помещения», — уточнил он.

Покупка участка мормонами несколько лет назад вызвала протесты общественников. Мэр Анатолий Локоть сообщал журналистам, что речь, по его информации, идет о строительстве храма, а сама ситуация его «серьезно заботит»: «Мэрия не продавала землю. Они перекупили участок земли, находившийся в частной собственности, и намерены там построить храм. Законодательство РФ это позволяет делать. Если есть какие-то религиозные секты, к которым есть претензии с точки зрения закона об экстремизме, это, конечно, нас должно заботить. Если есть религиозные секты, которые управляются и финансируются из-за рубежа, — это нас серьезно заботит»,— говорил ранее Анатолий Локоть (цитата по «Новосибирским новостям»).

Руководитель направления коммерческих споров юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин говорит, что «если ГПЗУ составлен на базе отмененного постановления, тогда вероятность признания действий департамента в качестве незаконных высока». При этом юрист отмечает, что в течение двух лет с отмены постановления мэрии власти могли внести изменения в документы территориального планирования, в проекты планировки и межевания, устранив ранее выявленные судом нарушения и предусмотрев изъятие участка религиозной ассоциации для государственных или муниципальных нужд. «В таком случае ГПЗУ будет соответствовать закону, а действия департамента не получится оспорить в судебном порядке»,— говорит он. В соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ, право выбора вида разрешенного использования земельного участка принадлежит его собственнику, говорит партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. «При этом выбор использовать земельный участок как территорию общего пользования для целей озеленения также должен оставаться за собственником участка, а не за администрацией. Соответственно, решение администрации в этой части без выявления воли собственника может быть признано не вполне корректным»,— считает юрист.

Дарья Решетникова