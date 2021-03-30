Имам разделял не ту идеологию

В Красноярском крае перед судом предстанет имам Марат Мухаметшин, разделявший, по данным следствия, идеологию запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Как указывается в деле, он проводил в своей квартире запрещенные собрания, на которых рассказывал о необходимости оказывать поддержку боевикам ИГ, размещал в соцсетях хвалебные посты и комментарии о них. Наряду с экстремизмом имам обвиняется в сексуальных домогательствах. По версии следствия, он шантажировал девушку, пытаясь склонить ее к интимной близости. С предъявленным обвинением Марат Мухаметшин полностью согласился.



Управление Следственного комитета РФ (СКР) по Красноярскому краю завершило расследование резонансного уголовного дела в отношении имама мечети города Лесосибирска 35-летнего Марата Мухаметшина. Он обвиняется в склонении к публичным призывам к терроризму, его оправдании (ч. 1 ст. 205.1) и принуждении к интимным отношениям с использованием шантажа (ч. 1 ст. 133 УК РФ).

Дело в отношении имама было возбуждено в августе 2020 года по материалам, поступившим из регионального управления ФСБ. Согласно данным органов госбезопасности, имам сам проникся идеями ИГ и стал подыскивать сторонников среди мусульман, недавно принявших веру, — главным образом среди молодых людей в возрасте до 22 лет. Их встречи проходили в квартире имама в Красноярске. Священнослужитель, говорится в деле, рассказывал новоиспеченным мусульманам об идеологии ИГ, считая ее единственно справедливой и верной, призывал молиться за братьев, воюющих под знаменами группировки. Оказывать поддержку им, по его мнению, можно было, не выезжая в Сирию, где продолжаются боевые столкновения между правительственной армией и террористами. От единомышленников имам требовал писать и размещать в соцсетях хвалебные посты об ИГ и участниках группировки, а также оставлять положительные комментарии под новостями о них.

Как рассказали „Ъ-Сибирь“ в красноярском управлении СКР, осенью 2019 года два молодых человека, посещавших эти собрания, были признаны судом виновными в публичных призывах к терроризму и его оправдании. Сейчас они отбывают тюремные сроки. По делу своего бывшего духовного наставника они выступят в качестве свидетелей.

В августе прошлого года имама задержали, по решению суда его водворили в СИЗО Красноярска. В дальнейшем дело Марата Мухаметшина пополнилось новым эпизодом. Следователи предъявили ему обвинение в сексуальных домогательствах. В июне 2019 года в Лесосибирске он якобы склонял к интимным отношениям девушку, которая не являлась прихожанкой мечети и не исповедовала ислам. Ее, говорится в деле, он шантажировал распространением компромата о ее частной жизни. Девушка хоть и боялась реакции строгих родителей, но не поддалась на шантаж и отказала имаму.

По информации следственного управления, имам, которому по совокупности двух статей УК РФ грозит свыше 15 лет лишения свободы, согласился с предъявленным обвинением. Близкие Марата Мухаметшина на следствии заявили, что не знали о его взглядах и полагали, что он проводит собрания на общие темы религии. Уголовное дело будет рассматривать Первый окружной военный суд на выездном заседании в Красноярске.

Константин Воронов