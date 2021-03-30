Омниканальный синдром

На DIY-рынке меняется расстановка сил. По данным Infoline, в этом году тройку лидеров может покинуть OBI, на чье место претендуют купивший бизнес Castorama в РФ «Максидом» и активно растущий интернет-магазин «Все Инструменты.ру». Под давлением онлайн-площадок профильные сети станут активнее предлагать покупателям услуги «под ключ», считают аналитики.

Совокупная выручка десяти крупнейших игроков DIY-рынка в России в 2020 году выросла на 12,2%, тогда как общие продажи строительно-отделочных материалов и товаров для дома остались на уровне 2019 года в 4,2 трлн руб. Об этом говорится в подготовленном Infoline рейтинге DIY Retail Russia TOP. Первые три места рейтинга не изменились. Выручка Leroy Merlin выросла на 12%, до 351,2 млрд руб., СТД «Петрович» — на 23%, до 73 млрд руб. Оборот OBI сократился на 0,5%, до 38 млрд руб. В Leroy Merlin намерены сфокусироваться на развитии омниканального формата, работе с профессионалами и e-commerce. В СТД «Петрович» и OBI на вопросы не ответили.

Четвертое место занял интернет-магазин «Все Инструменты.ру», чей оборот увеличился на 58%, до 36,5 млрд руб. Гендиректор компании Виктор Кузнецов объясняет это расширением ассортимента и увеличением числа торговых точек. По данным Infoline, в интернет-магазине представлено более 700 тыс. наименований, а сеть включает более 340 объектов. Гендиректор Infoline Иван Федяков отмечает, что компания смогла воспользоваться импульсным ростом спроса во время пандемии, тогда как интернет-магазины некоторых классических сетей, чьи точки закрывались, могли не справляться с нагрузкой.

В этом году Infoline прогнозирует новые изменения рейтинга. Так, сеть «Максидом» в октябре 2020 года закрыла сделку по покупке 18 магазинов сети Castorama в России, а месяц спустя открыла десятый гипермаркет, что позволит компании сместить OBI с третьего места. Исходя из показателей 2020 года, выручка «Максидома» после сделки может превысить 40 млрд руб. По словам господина Федякова, OBI сильнее пострадала из-за кризиса в связи с нахождением части магазинов в составе торгцентров, где трафик так и не восстановился. Он ожидает, что основным конкурентом «Максидома» за третье место будут «Все Инструменты.ру».

По прогнозам Ивана Федякова, в 2021 году в рейтинге стоит ждать появления Ozon, Wildberries и, возможно, «Яндекс.Маркета». Площадки уже активно включают в свой ассортимент товары для дома, дачи и сада, но пока их ассортимент слишком широкий для классического DIY, а базовых стройматериалов, напротив, не хватает, указывает он. Но, продолжает эксперт, для последних может стать оптимальной модель интернет-витрины, когда площадка не занимается закупкой, хранением и доставкой, а выполняет только функции посредника.

Директор по развитию бизнеса Ozon Сергей Паньков говорит, что продажи категории DIY на площадке в 2020 году выросли на 314% год к году, тогда как совокупный оборот Ozon — на 140%. На конец 2020 года там работало более 6 тыс. продавцов товаров для строительства и ремонта, что в шесть раза больше, чем годом ранее. В Wildberries продажи товаров для дома и дачи в 2020 году выросли на 219%, до 54,3 млрд руб. Там ожидают, что продавцы смогут значительно расширить ассортимент категории после запуска схемы продаж со складов поставщиков.

Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова не исключает, что в связи с активным ростом онлайн-продаж категории некоторые DIY-сети могут начать оптимизировать площади больших магазинов, переводя часть помещений только под доставку. По мнению Ивана Федякова, в условиях растущей конкуренции с онлайн профильные DIY-сети могут активнее предлагать услуги «под ключ». Так, Leroy Merlin начала продавать оборудованные кухни, а «Петрович» запустил «биржу бригадиров» для ремонта, указывает он. По словам госпожи Болотовой, в этом году поддержать спрос на DIY-товары могут потребители, вложившиеся в покупку недвижимости в 2020 году и начинающие обустройство нового жилья. Падение продаж в категории она не исключает через два-три года.

Анатолий Костырев