Обманчивое «Содружество»

В Первомайском районном суде Краснодара будут судить организованную преступную группу, похитившую у доверчивых вкладчиков свыше 1,5 млрд руб. Пирамида действовала под видом кредитно-потребительского кооператива «Содружество» с 2011 по 2019 год. Пострадавших более 2 тыс. человек. По мнению юристов, перспективы вкладчиков вернуть свои деньги - невелики.

Заместитель прокурора Краснодарского края Михаил Леговец утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи жителей Краснодарского края. Они обвиняются в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), а также в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Наиболее тяжкое преступление из вышеперечисленных предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет, а также штраф до 1 млн руб.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, обвиняемые в 2011 году создали финансовую пирамиду под видом кредитного потребительского кооператива «Содружество». «Преступное сообщество действовало по 2019 год на территории 22 районов края. Развернув масштабную рекламную компанию, лица обещали гражданам высокие проценты по вкладам, обосновывая их успешной инвестиционной деятельностью кредитного потребительского кооператива. При этом привлекали суммы у граждан от 100 тыс. руб. до 15 млн руб. В действительности проценты по вкладам выплачивались за счет средств вновь прибывших граждан. Преступная деятельность умело маскировалась путем фальсификации отчетности», - говорят в надзорном ведомстве.

Членами организованного преступного сообщества у 2330 граждан было похищено свыше 1,5 млрд руб. Преступная деятельность потребительского кооператива была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю и региональной полицией. Для возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, на имущество обвиняемых наложены аресты. «В зависимости от роли и участия в сообществе обвиняемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста», - говорят в прокуратуре.

«Мы все верим в чудо, только одни считают, что не достойны его, а другие верят в свою звезду, поэтому несут деньги в обмен на обещание сказочного обогащения. Вторая категория людей считает, что на любой пирамиде можно заработать - главное вовремя выйти с деньгами. Для третьих очень важно быть членом какого-нибудь сообщества или клуба, чтобы кто-то сказал о них как о важных персонах. Расплата за это потеря денег. Иногда сопоставимая с полученными ощущениями иногда нет. В любом случае возврат денег потерпевшим практически никогда не происходит», - рассказал “Ъ-Кубань ” краснодарский адвокат Андрей Таран.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко считает, что у вкладчиков кредитно-потребительского кооператива мало шансов вернуть свои деньги. Вероятнее всего, по словам юриста, руководители кооператива уже вложили средства в бизнес, вероятно, строительный. «Сейчас пострадавшим гражданам нужно найти хорошего арбитражного управляющего, который сможет разыскать имущество руководителей кредитно-потребительского кооператива и только в таком случае у них будет возможность получить хоть какую-то компенсацию», - говорит господин Домащенко.

По мнению управляющего партнера краснодарского АБ «Правовой статус» Алексея Иванова, любая деятельность выглядит легальной вплоть до момента возбуждения уголовного дела. Однако, по его словам, почему с 2011 года в крае так вольготно и свободно чувствовали себя организаторы очередной финансовой пирамиды, чья противозаконная деятельность была пресечена лишь в 2019? «К сожалению, в подобных случаях о возмещении всего причиненного ущерба речь, как правило, не идет. Обычно имущественные требования потерпевших удовлетворяются по минимуму. Конкретные цифры будут зависеть от арестованного имущества подсудимых: как много найдут и арестуют, в таких пределах и возместят гражданам их потери. Но в большинстве случаев исполнительные листы остаются не исполненными в полном объеме, поскольку необходимого количества имущества у подсудимых обычно не находится», - говорит юрист.

Дмитрий Михеенко