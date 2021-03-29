«Низкий походный налог не может вечно оставаться таковым»

Кремль не подтвердил, но и не опроверг информацию СМИ относительно даты оглашения президентского послания. 29 марта появились сообщения, что президент Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 22 апреля — в день рождения Владимира Ленина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков дал понять, что сроки мероприятия согласованы. Дело лишь за официальным заявлением по этому поводу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предлагает свою версию, почему событие приурочено к так называемой «ленинской дате».

Может сложиться впечатление, что где-то наверху решили наполнить день рождения Ленина неким новым смыслом. Президентское послание, по неподтвержденным пока данным, назначено на 22 апреля. Год назад в этот день намеревались провести голосование по поправкам в Конституцию, однако помешала пандемия.

Возможно, здесь нет никакого двойного дна. Предполагаемая дата — четверг — конец месяца, за неделю до праздников. У руководителей разных рангов и просто рядовых граждан останется время осмыслить выступление президента, понять, что их ждет в ближайшей перспективе, чтобы с хорошим настроением отправиться возделывать приусадебные участки и жарить шашлыки.

Кто-то может поспорить относительно хорошего настроения. Наверное, этот вопрос дискуссионный. Тем не менее можно предположить, что послание ставит именно такую задачу. Другое дело — получится или нет. Нынешний год — выборный. Людей желательно поддержать как морально, так и материально, чтобы не сбились с пути истинного, тем более это актуально на фоне то ли побежденной, то ли нет пандемии короновируса.

К сожалению, пока что не решена и проблема бедности. С высокой долей вероятности государство поддержит электорат. Это сомнений практически не вызывает.

Как именно и в какой мере, в данном случае — неважно. Гадать не будем, дождемся оглашения. Единственное, что есть маленький повод для беспокойства. За счет чего или кого все это будет сделано? Деньги же с неба не падают. Чтобы где-то добавить, нужно где-то убавить.

Ранее имели место социологические опросы на предмет того, что население в принципе не возражает против повышения налогов, лишь бы они пошли на дело, и власть улучшала среду обитания. Здравоохранение, образование и иные важные социальные направления.

Призывы поднять налоги для богатых звучат периодически. Есть и другой популярный тезис, что былая гордость реформаторов — низкий походный налог в 13% — не может бесконечно оставаться таковым. Все течет, все меняется, мы выходим на новые уровни развития. Его, кстати говоря, уже немножечко повысили, так что начало положено.

К тому же нельзя забывать о таком важном моменте, как социальная справедливость — в обществе есть на нее запрос. Более того, это по-своему одна из главных острых тем на сегодня. Как там было у классика — один в семи комнатах живет, а другой едва концы с концами сводит. Вот вам, кстати, и ответ на вопрос: причем тут Ленин и как все это связано с 22 апреля?

Есть и менее прозаичное объяснение, где брать деньги, чтобы помочь бедным. У кого они есть — у богатых. Известно, что многие нагуляли лишний жирок, заработали на экспорте и еще на много на чем. Может быть, кого-то попросят поделиться. Основной вопрос: кого и насколько? Скорее всего, этот процесс будет постепенным. Сразу ошарашивать не будут — все-таки выборы.

Впрочем, не будем раньше времени сгущать краски. Хватит этих мелкобуржуазных рассуждений. Мы живем общими победами. Именно их нам и продемонстрируют. Наш образ жизни и государственная система лучше, чем у партнеров и политических противников — это общий вывод, который, конечно же, прозвучит в том или ином виде.