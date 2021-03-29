Послание президента определяется со сроками

Президент Владимир Путин может обратиться с посланием Федеральному собранию 22 апреля — такая информация от источников появилась в нескольких СМИ. Официально в Кремле ее не стали ни подтверждать, ни опровергать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь сказал, что окончательное решение о дате послания примет Путин и об этом скоро сообщат. Предыдущее послание Федеральному собранию было в январе 2020 года — тогда Путин говорил, например, об изменении Конституции, поддержке семей и развитии экономики.

На этот раз набор тем едва ли будет революционным, считает политолог Аббас Галлямов: «Сейчас запрос на новое, поэтому, конечно, лучше всего было бы объявить о раскручивании каких-то гаек. В области внешней политики можно было бы объявить об отказе от конфронтации с окружающим миром, потому что люди от этого тоже устали. Но вряд ли это случится, потому что Путин сам по себе настроен очень консервативно.

Скорее всего, это будет повторение пройденного — попытки доказать, что ситуация совсем не так плоха, как кажется, что действия властей в целом эффективны, что-то о патриотизме.

Что касается каких-то соцвыплат, о них скажут ближе к выборам в Госдуму. Это ценный козырь, и заранее его использовать не надо, это сделают, условно говоря, в середине лета — в июле-августе. Тему борьбы с коррупцией могут сделать ключевой — об этом можно поговорить, и народу это понравится. Но после, скорее всего, последуют какие-то действия — как минимум в течение следующего полугодия должны произойти десятки арестов и должны быть заведены уголовные дела».

Если дата 22 апреля подтвердится, у Кремля будет несколько недель, чтобы подготовиться к посланию, отмечает политолог Павел Салин. По его словам, в своем выступлении президент может сосредоточиться на успехах в борьбе с пандемией: «То, что власть старательно накачивает позитивную динамику последние месяцы, это заметно. Во-первых, наверняка будет усилена пиар-кампания по созданию имиджа России как победительницы COVID-19 не только в общенациональном, но и в мировом масштабе, в том числе и с точки зрения каких-то доходов, на которые рассчитывает российский бюджет. Во-вторых, это послание будет сочетать в себе и кнут для консолидации населения вокруг флага и президента, и пряник — вакцинацию и, наверное, как ожидается, некоторые социальные авансы, но только не по 20 тыс. руб. многодетным семьям, а что-то более масштабное».

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На фоне пандемии Владимир Путин ограничивал личные контакты. Но с тех пор он совершил несколько поездок и выступил на митинге. Как говорил ранее Дмитрий Песков, сценарий послания предполагает, что президент будет выступать перед членами парламента лично, а не по видеосвязи.

Сергей Гусев