Суд в Пскове отказался приостановить статус иноагента главреду местного издания

Псковский городской суд отказал главному редактору издания «Псковская губерния» Денису Камалягину в ходатайстве о предоставлении мер предварительной защиты по иску к Минюсту. Об этом сообщает его издание. Журналист оспаривает статус физлица—СМИ-иностранного агента, который был ему дан в декабре 2020 года.

Судья Татьяна Семенова считает, что «обстоятельств, свидетельствующих о существовании явной опасности нарушения прав, свобод и законных интересов истца, не установлено, также не установлена невозможность или затруднительность защиты прав без мер предварительной защиты».

Ранее Псковский горсуд принял противоположное решение в отношении журналистки «Радио Свобода» Людмилы Савицкой. С нее на месяц сняли статус иностранного агента.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Временно неагент».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург