Временно неагент

Псковский городской суд приостановил статус так называемого физлица-СМИ-иноагента для журналистки Людмилы Савицкой. Минюст одной из первых внес ее в соответствующий реестр, и теперь она оспаривает это решение. Суд удовлетворил ее ходатайство о мерах предварительной защиты: на время разбирательства все наложенные на так называемых иноагентов ограничения временно отменяются. Источник в юридической сфере, близкий к Минюсту, признает решение суда «результатом грамотной работы адвокатов».

Минюст впервые внес пять человек в реестр так называемых физлиц-СМИ-иноагентов в конце декабря 2020 года. В марте все они подали иски, оспаривающие это решение,— в Псковский городской суд, Ленинский районный суд Санкт-Петербурга, а также Хорошевский и Замоскворецкий районные суды Москвы. Журналистка «Радио Свобода» (внесено в реестр так называемых СМИ-иноагентов) Людмила Савицкая сообщила “Ъ”, что ходатайствовала в иске о мерах предварительной защиты — и теперь псковский суд согласился выполнить ее просьбу.

Статус иностранного агента приостановлен на время разбирательств в суде первой и апелляционной инстанций.

«Потрясающее ощущение, когда суд вдруг защищает тебя от могучей репрессивной машины государства и как бы говорит: "Ну, подыши немного впрок, весна сейчас — порадуйся",— написала она в Facebook.— Как будто у нас в России и правда есть независимые ветви власти». Госпожа Савицкая заявила, что воспользуется «чудесной возможностью» писать журналистские тексты и вести соцсети «без унизительной приписки в 24 слова». Напомним, статус так называемого физлица-СМИ-иноагента накладывает среди прочего обязательство маркировать все записи следующей фразой, набранной большими буквами: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». «Все ограничения, связанные со статусом, отменены»,— подтвердила “Ъ” адвокат правозащитной группы «Агора» Татьяна Мартынова, представляющая интересы Людмилы Савицкой.

Старший юрист правозащитной «Команды 29» Максим Оленичев говорит, что подобные меры предварительной защиты российскими судами применяются очень редко «и это уже маленькая победа».

Источник в юридическом сообществе, близкий к Минюсту, считает, что адвокаты и суд «всего лишь грамотно сделали свою работу». Он объяснил, что суд («и это нормальная частая практика») ввел предупредительные меры, чтобы избежать возможного возврата штрафов государством. Если этого не сделать, то в случае судебной победы над Минюстом Людмила Савицкая могла быть втянута в новые споры: «Физическое лицо в данном случае не подвергается риску (быть оштрафованным.— “Ъ”), и суд приостанавливает решение, чтобы не втягивать его в дополнительную рутину». «Здесь видна грамотная работа юристов, которые подали иск о приостановке действия решения Минюста,— сказал собеседник “Ъ”.— По НКО такой практики не было, вероятно, потому что адвокаты тогда недостаточно ответственно подошли к делу».

Впрочем, сама журналистка «не питает иллюзий» по поводу результатов судебного спора с Минюстом: «Под иноагента я подхожу идеально, если следовать логике нашего государства». Она отметила, что ей до сих пор не удалось учредить юрлицо, как того требует закон: «Документы моего АНО "Журналист — иностранный агент" проверили несколько юристов высшей квалификации. Но Минюст придрался к мелочам и отказал в регистрации, забрав пошлину в размере четырех тысяч».

Ее коллега по реестру так называемых физлиц-СМИ-иноагентов журналист Денис Камалягин думает, что суд и ему назначит аналогичные обеспечительные меры. «К маркировке я отношусь спокойно, а вот отсутствие обязанности отчитываться о доходах и расходах радует. Если же статус возобновится, то, думаю, суд разъяснит, за какой период мне нужно отчитаться»,— говорит господин Камалягин.

Отметим, что в среду Хорошевский суд Москвы приступит к рассмотрению иска, поданного к Минюсту правозащитником Львом Пономаревым. Накануне заседания он сообщил “Ъ”, что его адвокаты рассматривают возможность подачи ходатайства, аналогичного тому, что подавала защита Людмилы Савицкой.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург; Мария Старикова