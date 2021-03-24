Временно неагент

Псковский городской суд приостановил статус так называемого физлица-СМИ-иноагента для журналистки Людмилы Савицкой. Минюст одной из первых внес ее в соответствующий реестр, и теперь она оспаривает это решение. Суд удовлетворил ее ходатайство о мерах предварительной защиты: на время разбирательства все наложенные на так называемых иноагентов ограничения временно отменяются. Источник в юридической сфере, близкий к Минюсту, признает решение суда «результатом грамотной работы адвокатов».
Минюст впервые внес пять человек в реестр так называемых физлиц-СМИ-иноагентов в конце декабря 2020 года. В марте все они подали иски, оспаривающие это решение,— в Псковский городской суд, Ленинский районный суд Санкт-Петербурга, а также Хорошевский и Замоскворецкий районные суды Москвы. Журналистка «Радио Свобода» (внесено в реестр так называемых СМИ-иноагентов) Людмила Савицкая сообщила “Ъ”, что ходатайствовала в иске о мерах предварительной защиты — и теперь псковский суд согласился выполнить ее просьбу.
«Потрясающее ощущение, когда суд вдруг защищает тебя от могучей репрессивной машины государства и как бы говорит: "Ну, подыши немного впрок, весна сейчас — порадуйся",— написала она в Facebook.— Как будто у нас в России и правда есть независимые ветви власти». Госпожа Савицкая заявила, что воспользуется «чудесной возможностью» писать журналистские тексты и вести соцсети «без унизительной приписки в 24 слова». Напомним, статус так называемого физлица-СМИ-иноагента накладывает среди прочего обязательство маркировать все записи следующей фразой, набранной большими буквами: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». «Все ограничения, связанные со статусом, отменены»,— подтвердила “Ъ” адвокат правозащитной группы «Агора» Татьяна Мартынова, представляющая интересы Людмилы Савицкой.
Источник в юридическом сообществе, близкий к Минюсту, считает, что адвокаты и суд «всего лишь грамотно сделали свою работу». Он объяснил, что суд («и это нормальная частая практика») ввел предупредительные меры, чтобы избежать возможного возврата штрафов государством. Если этого не сделать, то в случае судебной победы над Минюстом Людмила Савицкая могла быть втянута в новые споры: «Физическое лицо в данном случае не подвергается риску (быть оштрафованным.— “Ъ”), и суд приостанавливает решение, чтобы не втягивать его в дополнительную рутину». «Здесь видна грамотная работа юристов, которые подали иск о приостановке действия решения Минюста,— сказал собеседник “Ъ”.— По НКО такой практики не было, вероятно, потому что адвокаты тогда недостаточно ответственно подошли к делу».
Впрочем, сама журналистка «не питает иллюзий» по поводу результатов судебного спора с Минюстом: «Под иноагента я подхожу идеально, если следовать логике нашего государства». Она отметила, что ей до сих пор не удалось учредить юрлицо, как того требует закон: «Документы моего АНО "Журналист — иностранный агент" проверили несколько юристов высшей квалификации. Но Минюст придрался к мелочам и отказал в регистрации, забрав пошлину в размере четырех тысяч».
Ее коллега по реестру так называемых физлиц-СМИ-иноагентов журналист Денис Камалягин думает, что суд и ему назначит аналогичные обеспечительные меры. «К маркировке я отношусь спокойно, а вот отсутствие обязанности отчитываться о доходах и расходах радует. Если же статус возобновится, то, думаю, суд разъяснит, за какой период мне нужно отчитаться»,— говорит господин Камалягин.
Отметим, что в среду Хорошевский суд Москвы приступит к рассмотрению иска, поданного к Минюсту правозащитником Львом Пономаревым. Накануне заседания он сообщил “Ъ”, что его адвокаты рассматривают возможность подачи ходатайства, аналогичного тому, что подавала защита Людмилы Савицкой.