В Петербурге средний размер автокредита за год вырос почти на 18%

За год средний размер автомобильного кредита в Петербурге вырос на 17,7% и достиг 1,17 млн рублей. В феврале 2020 года он составлял 1 млн рублей. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В Ленобласти рост среднего размера автомобильного займа за год составил 13,8%. Если в феврале прошлого года в банках на покупку машин граждане, в среднем, брали 899,8 тыс. рублей, то в текущем году уже 1,02 млн рублей.

Добавим, что рост размеров автокредитов зафиксирован также в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае. Самый большой показатель в Москве — 1,49 млн рублей. За год повышение составило 20,7%.