Дело о взятке закончилось инфарктом

Как стало известно “Ъ”, бизнесмен Василий Клепалов, руководивший крупным предприятием по ремонту военных самолетов, арестованный по обвинению в даче особо крупных взяток чиновнику Минпромторга, а затем умерший в СИЗО «Бутырка», успел изложить следствию свою версию событий. По его словам, он сам стал жертвой мошенничества, получив за отданные 3,5 млн руб. просроченное разрешение на вывоз авиашин в Турцию и ненужную его фирме лицензию на выполнение секретных работ. Свой последний допрос господин Клепалов попросил приостановить в связи с «окончанием рабочего дня в СИЗО», пообещав дать развернутые показания позднее, но в его планы неожиданно вмешался инфаркт.

66-летний Василий Клепалов много лет руководил принадлежащим его дочери ООО «Нижегородское авиационное общество» (НАО), специализирующимся на производстве и ремонте авиационной аппаратуры — радиолокационной, навигационной, записывающей и обеспечивающей «дистанционное наведение на цели летательных аппаратов, включая космические». Основным заказчиком НАО, по данным представителей господина Клепалова, всегда было Минобороны, которое в случае необходимости продавало продукцию ООО зарубежным партнерам, а в 2018 году гендиректор общества решил выйти на внешний рынок сам. Бизнесмен провел переговоры с турецкой компанией Falcon Technology and International Trade о продаже ей партии авиашин модели 2А, предназначенных для истребителей типа МИГ-28 и Су-25, и даже заключил предварительный договор на поставку партии стоимостью $143 тыс.

При этом по закону НАО имело право самостоятельно продавать продукцию военного назначения только в страны бывшего СНГ. Поэтому для обеспечения законности предстоящей сделки партнеры воспользовались услугами посредника — «ПО Спецтехника МН» из Азербайджана. Однако для реализации контракта в «межзаводскую кооперацию» должно было попасть и само НАО, а продаваемые им шины — в прилагаемый к межправительственному соглашению номенклатурный список изделий, разрешенных для продажи иностранным партнерам. Все эти документы нужно было оформлять в Минпромторге.

Как рассказал следствию друг господина Клепалова, замначальника 2-го управления Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Сергей Гармаш, контролирующий, по его словам, взаимоотношения российских производителей военной техники с западными партнерами, предприниматель знал, что у чиновника «есть человек в Минпромторге», поэтому и обратился к нему за помощью. Господин Гармаш заявил, что свел гендиректора НАО с другим своим приятелем — 35-летним начальником отдела военно-технического сотрудничества Минпромторга Ризваном Гайрбековым — и они к концу года благополучно урегулировали проблему. По данным господина Гармаша, господин Клепалов остался так доволен сотрудничеством, что 20 января 2018 года попросил его встретить на перроне Курского вокзала, где вручил пакет с деньгами для господина Гайрбекова. Упаковку, в которой оказалось «много пятитысячных купюр», Сергей Гармаш, по его словам, передал господину Гайрбекову в своем рабочем кабинете на седьмом этаже здания ФСВТС на Овчинниковской набережной, а тот, пересчитав купюры, выдал хозяину кабинета 200 тыс. руб. за оказанную услугу. «Раскаиваюсь и сожалею, что стал посредником при передаче взятки»,— пояснил следствию чиновник.

Как следует из показаний господина Гармаша, всего через месяц после этих событий Василий Клепалов снова попросил его об услуге со стороны Минпромторга. На этот раз коммерсанту понадобилась лицензия на определенные виды деятельности, дающая допуск к выполнению секретных, обозначаемых только внутриведомственными кодами работ по ремонту военной техники. По словам посредника, такие документы предоставляются бесплатно, однако его приятель Гайрбеков потребовал вознаграждение в 2 млн руб., которое устроило заказчика.

О передаче этих денег следствию рассказал другой предполагаемый посредник Дмитрий Терехов, работающий в московском офисе НАО и отвечающий, по его словам, за «взаимодействие с режимно-секретнным подразделением». По его словам, получив от гендиректора, который постоянно проживал в Нижнем Новгороде, указание, он поехал в московскую квартиру Василия Клепалова на улице Климашкина, взял там из сейфа заранее приготовленный пакет с деньгами и утром 27 мая 2018 года передал его Сергею Гармашу на трамвайной остановке возле здания ФСВТС. В тот же день, как пояснил Дмитрий Терехов, он созвонился с Ризваном Гайрбековым, приехал в офис Минпромторга, расположенный в деловом центре «Москва-Сити», получил у секретаря запрошенную НАО лицензию и расписался за нее в журнале. «Хочу отметить, что никакой материальной заинтересованности у меня не было,— заявил следствию предполагаемый посредник.— Я просто выполнял распоряжение начальника, поскольку не хотел лишиться работы».

Показания господ Гармаша и Терехова следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы получило в июне прошлого года. Тогда же все участники событий были обвинены по соответствующим ст. 291, ст. 290 и ст. 291.1 УК РФ, предусматривающим ответственность за дачу и получение особо крупной взятки, а также посредничество в коррупции. Господа Клепалов и Гайрбеков были заключены в СИЗО по решению Хамовнического райсуда, а раскаявшихся посредников поместили под домашний арест.

Пока велось расследование, Сергей Гармаш сообщил следствию еще об одной взятке, якобы полученной Ризваном Гайрбековым. По словам господина Гармаша, в декабре 2019 года к нему в кабинет зашел глава департамента экспорта специмущества и услуг военно-воздушных сил АО «Рособоронэкспорт» Владислав Кузьмичев, который попросил ускорить через Минпромторг назначение АО НПО СПАРК исполнителем внешнеторгового контракта «Рособоронэкспорта» с ВВС Колумбии на ремонт трех находящихся в этой стране вертолетов Ми-17 и поставку запчастей к ним. По словам заявителя, он не знал, за кого именно хлопочет господин Кузьмичев, и не обговаривал с ним размер вознаграждения, однако «планировал его получить». Проситель, в свою очередь, пообещал чиновника «поздравить с Новым годом». Сергей Гармаш рассказал, что решение было принято до конца года, а после праздников Владислав Кузьмичев принес конверт, в котором лежали 300 тыс. руб. В тот же день, пояснил посредник, он передал деньги Ризвану Гайрбекову, а тот отдал ему треть суммы.

Сам господин Кузьмичев, которого суд поместил под домашний арест, обвинения в коррупции категорически отверг. Он заявил, что действительно обсуждал с заявителем «колумбийскую сделку», поскольку СПАРК является комитентом «Рособоронэкспорта», но денег за продвижение этой фирмы не платил. До сих пор не признал вину и находящийся в СИЗО уже восемь месяцев Ризван Гайрбеков. Он утверждает, что в последние три года Сергей Гармаш частями возвращал ему занятые ранее 5 млн руб., а оказавшись под следствием, просто оговорил кредитора, чтобы переложить на него ответственность за мошенничества, которые сам же и совершил.

Интересно, что версию о причастности к хищениям господина Гармаша выдвинул следствию и Василий Клепалов. Отметим, что бизнесмен поначалу, по сути, отказывался от дачи показаний, ограничиваясь заявлениями о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям, и только в минувшем ноябре он рассказал следствию, что поставку шин в 2018 году в Турцию действительно планировал и даже получил от заказчика аванс.

При этом по условиям контракта НАО должно было отгрузить покрышки до конца года, но выдержать эти сроки из-за бюрократических проволочек не удалось, поэтому 18 декабря господин Клепалов, по его словам, расторг договор и вернул туркам предоплату в размере $47 тыс. Узнав о том, что сделка сорвалась, Сергей Гармаш, как утверждал Василий Клепалов, стал настойчиво просить его все же дать обещанные 2 млн руб., но уже не на взятку Ризвану Гайрбекову, а лично ему в долг для покупки квартиры. Получив же наличность, господин Гармаш сообщил кредитору, что отдал деньги в Минпромторг, поскольку там якобы потребовали оплатить проделанную работу.

В итоге после новогодних праздников Василий Клепалов, по его словам, получил «прошлогоднее», просроченное разрешение на вывоз шин в Турцию. При этом друг-посредник якобы заверил его, что будет добиваться продления срока действия документа или «зачета» сделанного авансом взноса при оплате других услуг Минпромторга, которые наверняка потребуются в будущем.

Купленная же лицензия на выполнение спецработ главе НАО, по его словам, тоже не пригодилась, поскольку его фирма и так располагала всеми необходимыми допусками. «В итоге получилось, что за деньги, которые у меня фактически вымогали, я получил одни убытки и обвинения»,— заявил бизнесмен. По данным “Ъ”, ставший для него последним допрос Василий Клепалов попросил следователя закончить в связи с усталостью и «окончанием рабочего дня в СИЗО». Расширенную версию своих показаний он пообещал предоставить утром следующего дня, однако ночью бизнесмена пришлось экстренно госпитализировать в медицинский корпус при СИЗО «Матросская Тишина». Тюремные врачи два месяца пытались спасти его, но проблемы с сердцем оказались слишком серьезными.

Сергей Машкин