То пусто, то густо

В конце марта 2020 года Москва перешла на режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Вслед за столицей локдаун стали вводить и в других регионах России. Как Москва встретила ограничения и как город выглядит сейчас — в фотогалерее “Ъ”.
В конце марта 2020 года Москва перешла на режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Вслед за столицей локдаун стали вводить и в других регионах России. Как Москва встретила ограничения и как город выглядит сейчас — в фотогалерее “Ъ”.
просмотров: 582927
просмотров: 436077
просмотров: 132958
просмотров: 123513
просмотров: 97229