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Апрель, 2020 год. Никольская улица

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ   |  купить фото

То пусто, то густо

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В конце марта 2020 года Москва перешла на режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Вслед за столицей локдаун стали вводить и в других регионах России. Как Москва встретила ограничения и как город выглядит сейчас — в фотогалерее “Ъ”.


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