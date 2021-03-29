Колледж РАНХиГС отрицает причастность в участии в избирательной кампании Бориса Ивченко

Как сообщил корреспонденту “Ъ-СПб” один из студентов экономического факультета колледжа РАНХиГС (пожелал остаться анонимным), в качестве практики, его и некоторых других учеников пригласили принять участие в избирательной кампании депутата ЗакСа, единоросса Бориса Ивченко. Молодым людям предложили скачать мобильное приложение «Вверх» для партактива «Единой России» и вступить в команду господина Ивченко (скриншот имеется в распоряжении “Ъ-СПб”). В приложении было необходимо выполнять задания, связанные с избирательной кампанией партии.

“Ъ-СПб” направил соответствующий запрос в РАНХиГС с просьбой прокомментировать ситуацию. Оказалось, что данная «практика» была личной инициативой одного из преподавателей — руководство вуза в известность он не ставил. «Приняты меры по недопущению подобных действий. Инициатива не имела отношения к учебному процессу и не была связана с освоением образовательной программы»,— отметили в РАНХиГС. В учебном заведении заверили, что вуз с уважением относится ко всем политическим взглядам своих студентов и сотрудников, и выступает против политизации учебного процесса.

Олег Дилимбетов