Вячеслав Гладков раскритиковал работу мэрии Белгорода

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании раскритиковал работу мэрии Белгорода. Причиной стал доклад вице-мэра Василия Голикова, отчитывавшегося вместо находящегося в отпуске градоначальника Юрия Галдуна.

После отчета господина Голикова об уборке Белгорода Вячеслав Гладков высказал свою точку зрения: «А тот замечательный объем работ, о котором вы докладываете, в каком месте происходит? Я на выходных прошелся по центральным улицам, парку, окраинам и не нашел следов работы, о которой только что доложили. Город в мусоре». Глава региона также рассказал, что к нему пришли работники коммунальных служб и рассказали, что им даже не выдают инструмент. «Я-то думал, что они попросят мини-технику, а они говорят — нам бы грабли и лопаты. Я вообще в ужасе, они показали мне садовые грабли, перевязанные женским чулком. Я надеюсь, вы понимаете отличие садового инструмента от профессионального», — рассказал господин Гладков.

Он посоветовал Василию Голикову снять квартиру в центре, пожить тут «пару месяцев» и походить «по улицам побольше». В ответ на просьбу разрешить объяснить ситуацию Вячеслав Гладков сказал: «Нет, не разрешаю. Не могу вас заставить, буду делать я. Но вопрос будет к вам — зачем вы мне такие нужны? Буду перед приходом на работу заходить к вам, смотреть, во сколько вы пришли и во сколько ушли». «На следующей неделе еще к работникам ЖКХ приду. Вместе с мэром, потому что с замами нет смысла разговаривать», — резюмировал глава региона.

В начале марта на пресс-конференции Вячеслав Гладков на вопрос “Ъ-Черноземье” отвечал, что не планирует просить мэра об отставке. «Проблем в Белгороде огромное количество — потому что большой современный город... Я вижу, как человек (Юрий Галдун. — “Ъ-Черноземье”) старается, я вижу его желание достичь положительного результата, стараюсь помочь... Ежедневное общение, надеюсь, приведет к достижению результатов. У меня в повестке этого вопроса не стоит», — говорил он.

Александр Прытков