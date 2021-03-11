Глава Белгородской области не планирует просить об отставке мэра облцентра

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков не планирует просить об отставке мэра облцентра Юрий Галдуна. Об этом он сам рассказал сегодня на своей пресс-конференции в Белгороде, отвечая на вопрос корреспондента “Ъ-Черноземье“ о взаимодействии с главой столицы региона.

«Я пришел в развитый регион, поспешных действий не было и не будет... Проблем в Белгороде огромное количество — потому что большой современный город... Я вижу, как человек (Юрий Галдун. — “Ъ-Черноземье“) старается, я вижу его желание достичь положительного результата, стараюсь помочь... Ежедневное общение, надеюсь, приведет к достижению результатов. У меня в повестке этого вопроса не стоит»,— подчеркнул господин Гладков.

Отметим, что ранее господин Гладков несколько раз публично критиковал деятельность мэрии Белгорода — в частности, в декабре прошлого года, когда в регионе ликвидировали последствия ледяного дождя. А в конце февраля Вячеслав Гладков заявил о том, что строительства крематория на территории юго-западного кладбища Белгорода «не будет». За несколько месяцев до этого активизацию работы по строительству крематория анонсировал Юрий Галдун.

Мария Старикова