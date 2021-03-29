29 марта, понедельник
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

Приложение

Партнерские проекты

Следствие проводит проверку по факту гибели работника НефАЗа

Нефтекамский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по признакам нарушения требований охраны труда, повлекшим по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Поводом для проверки стала смерть 65-летнего работника компании НефАЗ (входит в группу КамАЗ), сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

По данным ведомства, днем 28 марта во время демонтажа металлоконструкции крана-штабелера слесарь-монтажник упал с восьмиметровой высоты и получил травмы, от которых скончался на месте.

Следователи осматривают место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, в компании изъята и анализируется документация по охране труда.

Собственную проверку происшествия ведет Гострудинспекция по Башкирии.

Майя Иванова


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Мероприятия

Партнерские материалы

Профиль пользователя