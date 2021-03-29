Следствие проводит проверку по факту гибели работника НефАЗа

Нефтекамский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по признакам нарушения требований охраны труда, повлекшим по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Поводом для проверки стала смерть 65-летнего работника компании НефАЗ (входит в группу КамАЗ), сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

По данным ведомства, днем 28 марта во время демонтажа металлоконструкции крана-штабелера слесарь-монтажник упал с восьмиметровой высоты и получил травмы, от которых скончался на месте.

Следователи осматривают место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, в компании изъята и анализируется документация по охране труда.

Собственную проверку происшествия ведет Гострудинспекция по Башкирии.

Майя Иванова