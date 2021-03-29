«Идея Алексея Азарова такова: вождь не умер, а заснул на сто лет»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об экспозициях в частном музее art4 и в галерее «11.12», а также о новой фигуре для российского арт-пространства.

И снова возвращаюсь к теме ленинианы в отечественном искусстве. На излете юбилейного для Владимира Ильича года (ему в апреле 2020-го исполнилось 150 лет) в Москве проходят сразу две специализированные выставки.

Одна — в пространстве частного музея art4. Это проект петербуржцев Игоря Суханова (коллекционер), Марины Альвитр (продюсер) и Александра Дашевского (куратор), названный цитатой из Ильича «И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством».

Огромная коллекция ленинианы, «родом из детства», от первых марок и значков — через классические портреты кисти и резца советских академиков — до работ представителей актуального искусства (от Владислава Мамышева-Монро и Александра Косолапова до совсем молодых, которым этот образ также почему-то интересен). Но об этом проекте я говорил довольно подробно, а сейчас хочу сказать несколько слов о выставке Алексея Азарова Wake up! в галерее «11.12» на «Винзаводе».

Азаров — новая фигура для галереи и для нашего арт-пространства вообще. Он обильно использует цитаты из соц-арта, поп-арта, пин-апа и так далее. Идея проекта опирается на потрясающий в своей бессмысленности главный лозунг советской эпохи — «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». То ли Маяковский, создатель слогана, вкладывал в него сакрально-психологический смысл, то ли действительно мечтал о реинкарнации вождя. Ведь писал же поэт дальше: «Ленин рядом. Вот он. Идет и умрет с нами».

Идея Азарова такова: вождь не умер, а заснул на сто лет. Теперь проснулся, ходит на передачи Юрия Дудя и Ивана Урганта, продает свой ненужный уже мавзолей, рассматривает в музее свои портреты, катается по волжским долинам на сегвее. Иногда ведет себя как обычный человек, иногда снова становится мифическим персонажем: то встречает в коридоре Смольного красноармейца Дональда Трампа с чайничком, то смеется над картинкой из знаменитого «Неофициального альбома» Рината Волигамси.