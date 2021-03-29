Экс-сенатор Шпигель пожаловался на ухудшение здоровья в изоляторе

Бывший сенатор, глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, который обвиняется в даче взяток губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, пожаловался на ухудшение здоровья в изоляторе и бессонницу из-за головокружений, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

«Борис Шпигель по-прежнему находится в ИВС на Петровке, состояние здоровья его ухудшается. Он жалуется на одышку, затрудненности дыхания, боли в животе, озноб. Шпигель сообщил, что не может спать ночью, поскольку лежа испытывает сильнейшее головокружение»,— написала она в своем Telegram-канале. По ее словам, Борис Шпигель попросил правозащитников передать следователю просьбу о встрече.

Марина Литвинович добавила, что члены ОНК посетили также супругу Бориса Шпигеля, бывшего губернатора Белозерцева и других обвиняемых по делу. «У первых двух здоровье нормальное, необходимые лекарства получают»,— сказала она.

Напомним, Ивана Белозерцева и Бориса Шпигеля задержали утром 21 марта. После ареста губернатора президент России Владимир Путин отстранил его от должности в связи с утратой доверия. В интервью “Ъ” господин Шпигель рассказал, что к нему по просьбе полковника ФСБ приходил оперативник и предлагал «крышу». Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков рекомендовал Дмитрию Шпигелю обратиться в правоохранительные органы.

26 января Владимир Путин назначил врио губернатора Пензенской области сенатора от областного парламента Олега Мельниченко. После назначения господин Мельниченко отправил в отставку четверых из девяти заместителей председателя правительства региона, а также главу министерства лесного хозяйства и природопользования региона.

О состоянии здоровья бизнесмена и его версии уголовного преследования — в интервью господина Шпигеля “Ъ”.