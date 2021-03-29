Более 134 тыс. призывников пойдут в армию весной

Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию, сообщается на сайте Кремля. С 1 апреля по 15 июля в армию призовут 134 650 человек.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 134 650 человек»,— сказано в указе. Документ также предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок службы по призыву.

Осенью в армию призвали 128 тыс. новобранцев. Из-за коронавируса призывников не вызывали в военкоматы, собеседования проходили по телефону или по видеосвязи. Перед отправкой в части новобранцы сдавали тесты на COVID-19, в итоге до службы не допустили более 1,5 тыс. заболевших.