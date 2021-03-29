В Башкирии простились с главой Аскинского района

Сегодня простились с главой администрации Аскинского района Ришатом Дихиным. Он умер 27 марта от коронавируса. Ришату Дихину было 33 года. Его похоронили в селе Урмиязы Аскинского района.

«Идей у него было много. Одну из них — построить здесь полилингвальную гимназию — мы, по всей вероятности, подхватим в память о нем»,— пообещал глава республики Радий Хабиров во время церемонии прощания.

Ришат Дихин родился в 1987 году. Он окончил Башкирский государственный университет, Башкирскую академию государственной службы и управления при президенте республики. Прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Московском государственном университете имени Ломоносова.

Свою трудовую деятельность Ришат Дихин начал корреспондентом творческого объединения «Салям» телерадиокомпании «Башкортостан». Затем работал заместителем председателя правления Союза писателей Башкирии, заместителем директора редакции газеты «Башкортостан», методистом Дома дружбы народов Башкирии, начальником отдела информационно-аналитической работы министерства образования республики, ведущим юрисконсультом Управления жилищного хозяйства Кировского района Уфы, начальником городского отдела образования администрации Агидели. Администрацию Аскинского района Ришат Дихин возглавил в феврале 2019 года.

Майя Иванова