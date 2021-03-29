Облигационному займу Башкирии присвоен высокий уровень кредитоспособности

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг на уровне "ruАА+" (высокий уровень кредитоспособности), присвоенный облигационному займу Башкирии серии 34011 в октябре 2020 года, сообщает «Интерфакс». «По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство», следует из пресс-релиза агентства.

Сейчас в обращении находятся облигации Башкирии 11-й серии на 5 млрд руб., размещенные 30 сентября 2020 года. Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», Газпромбанк и Совкомбанк. Срок обращения облигаций составляет 5 лет.

Средства предполагается направить на частичное финансирование дефицита республиканского бюджета.

Внутренний госдолг Башкирии на 1 марта текущего года составил 21,03 млрд руб., в том числе 5 млрд руб. по государственным ценным бумагам, 4 млрд руб. по кредитам банков, 12,03 млрд руб. по бюджетным кредитам.

Майя Иванова