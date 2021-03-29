В Ленобласти создана Дирекция особо охраняемых природных территорий

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжении о создании Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Новая структура призвана обеспечивать надзор и охрану в сфере природопользования.

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Инспекторы ООПТ будут проводить госнадзор в сферах использования ООПТ, обеспечивать сохранение и восстановление биоразнообразия, участвовать в сопровождении экспедиций и конференций, а также в международном и межрегиональном сотрудничестве по вопросам сохранения и развития ООПТ. На дирекцию также возложены обязанности по развитию и техническому обеспечению инфраструктуры экологических турмаршрутов и троп.

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